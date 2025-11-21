Бум на решенията от ТЕЛК: Броят им скочи драстично за пет години
Броят на издадените решения от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) бележи шокиращ ръст през последната петилетка. Според данни на Националната здравноинформационна система (НЗИС), цитирани от БГНЕС, увеличението е многократно, като само за периода от 2021 до 2024 година регистрираните решения скачат от 64 хиляди на над 243 хиляди годишно.
В момента близо 800 000 български граждани, разполагащи с валидни експертни решения, се възползват от социални плащания от държавата.
Хронология на растежа
Статистиката показва ясна тенденция на експоненциално увеличение:
2021 година: 64 324 издадени решения;
2022 година: 133 935 решения (двоен скок само за година);
2023 година: 221 540 решения;
2024 година: 243 251 решения.
Увеличава се и броят на решенията, които се издават с пожизнен срок. През 2023 година те са били 83 228, докато през 2024 година техният брой нараства до 92 164.
Смяна на географския профил: Къде е Русе?
Данните разкриват интересна промяна в регионалното разпределение на инвалидизацията. През 2021 година област Русе е била в челото на негативната класация, нареждайки се до Стара Загора, Плевен, Сливен и Силистра по брой издадени решения.
С течение на времето обаче профилът се променя. Година по-късно "лидери" стават София, Плевен и Враца, а от 2023 година до днес София и Пловдив оглавяват статистиката за най-много новоиздадени ТЕЛК решения.
Здравословни причини и липсващи данни
Най-честите диагнози, водещи до инвалидизация, са сърдечно-съдовите заболявания – последици от мозъчен инфаркт и застойна сърдечна недостатъчност. След тях се нареждат захарният диабет, параноидната шизофрения и старият инфаркт на миокарда. Ортопедичните импланти на стави също са честа причина за освидетелстване.
В публичната база данни обаче липсва детайлна информация за това каква част от тези над 800 000 души са с над 90% инвалидност и колко от тях имат право на чужда помощ – ключов фактор за ползване на услугата "Личен асистент".
Демографски профил
Най-голямата група хора с издадени решения са мъжете във възрастовия диапазон 60-79 години, следвани от жените между 40 и 59 години. Прави впечатление и статистиката при най-възрастните – над 10 000 жени на възраст между 80 и 99 години имат ТЕЛК решение, докато при мъжете в същата възрастова група броят е над 4700.
Финансови измерения
Размерът на месечната финансова подкрепа е обвързан с линията на бедност и процента на увреждане:
50 до 70,99% увреждане: 7% от линията на бедност;
71 до 90% увреждане: 15% от линията на бедност;
Над 90% увреждане: 25% от линията на бедност.
За хората с над 90% увреждане и право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, добавката достига 57% от линията на бедност.
