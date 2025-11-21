Браншовият съюз на хлебарите предупреди за ценови шок през 2026 година

Ръстът на цените на хранителните продукти ще се ускори значително, а поскъпването на хляба е неизбежно заради увеличаващата се административна и данъчна тежест върху бизнеса. Това прогнозира Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, в интервю за БНР навръх Деня на християнското семейство.

Според браншовата организация, комбинацията от по-високи осигуровки, нови държавни такси и енергийни разходи поставя производителите в ситуация на невъзможност да задържат настоящите ценови нива.

"За съжаление днес, на 21 ноември, темата, която разискваме, трябва да има и отзвук, независимо че денят е празничен. Трябва да кажем истината", заяви Мариана Кукушева, цитирана от БНР.

Тя подчерта, че през 2026 година се очаква допълнителен скок в цените на храните, провокиран от заложения в бюджета натиск – увеличение на осигурителната тежест и нови данъчни изисквания. Към това се добавят и повишените разходи за енергия и транспорт, които директно влияят върху крайната цена на продукцията.

Новите такси на БАБХ

Особен акцент в недоволството на бранша е новата тарифа на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Въпреки че след остра реакция на бизнеса държавата обмисля отлагане на влизането ѝ в сила за юли 2026 г., напрежението остава.

"Административната тежест по отношение на такси, които събира Българска агенция за контрол и безопасност на храните, няма как да не се отрази върху себестойността на продукцията. Тарифата, която бе публикувана преди няколко дни, бе предложена доста назад във времето", поясни експертът.

Прогноза за фалити

Кукушева предупреди, че акумулирането на всички тези разходи не може да продължава дълго за сметка на производителите, защото това би довело до масови фалити.

"Хлябът, независимо че е символ на социалния мир, е стока като всички останали пазарни стоки, така че очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя", категорична бе тя.

Припомняме, че по-рано тази седмица 13 браншови организации от хранително-вкусовата промишленост изразиха остра позиция срещу драстичното повишаване на държавните такси, което според тях ще доведе до неизбежен ценови шок за потребителите.