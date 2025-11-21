Православният свят отбелязва Деня на християнското семейство

Православната църква чества днес един от големите си празници – Въведение Богородично. На тази дата, 21 ноември, се отбелязва и Денят на християнското семейство и православната християнска младеж. Всички храмове в страната отварят врати за семействата, които според традицията трябва да влязат заедно в Божия дом, за да измолят здраве и благоденствие.

Историята на празника

Според Светото писание, когато Дева Мария навършила три години, нейните родители – праведните Йоаким и Ана, изпълнили обещанието, което дали пред Бога още преди раждането ѝ. Те тържествено въвели дъщеря си в Йерусалимския храм, за да я посветят на служение, припомня БНТ.

Древните църковни отци разказват, че шествието било съпроводено от млади девойки със свещи в ръце, а първосвещениците посрещнали бъдещата Божия майка с химни. За почуда на всички присъстващи, тригодишната Мария изкачила сама 15-те стъпала към входа на храма без чужда помощ.

Символ на духовното израстване

Празникът Въведение Богородично се чества самостоятелно от 715 година. С решение на Светия Синод на Българската православна църква от 1929 година, този ден се отбелязва и като празник на християнското семейство и младеж.

Семейното посещение на църква на този ден символизира влизането на малката Мария в храма и напомня на родителите за техните духовни задължения към децата. Църквата учи, че семейството е първото училище, което дава познания за добродетелите, вярата и морала.

Традиции и пост

Празникът попада в периода на Рождественските пости. На този ден вярващите приемат свето причастие, което според канона дава нови сили за борба с греховете. След църковната служба, традицията повелява семейството да се събере около трапезата, като символ на сплотеност и любов между поколенията.