  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +20
Пловдив: +12 / +21
Варна: +15 / +22
Сандански: +14 / +17
Русе: +12 / +14
Добрич: +15 / +19
Видин: +10 / +11
Плевен: +11 / +12
Велико Търново: +12 / +21
Смолян: +8 / +12
Кюстендил: +10 / +14
Стара Загора: +13 / +16

Православният свят отбелязва Деня на християнското семейство

  • Сподели в:
  • Viber
Православният свят отбелязва Деня на християнското семейство
A A+ A++ A

Православната църква чества днес един от големите си празници – Въведение Богородично. На тази дата, 21 ноември, се отбелязва и Денят на християнското семейство и православната християнска младеж. Всички храмове в страната отварят врати за семействата, които според традицията трябва да влязат заедно в Божия дом, за да измолят здраве и благоденствие.

Историята на празника

Според Светото писание, когато Дева Мария навършила три години, нейните родители – праведните Йоаким и Ана, изпълнили обещанието, което дали пред Бога още преди раждането ѝ. Те тържествено въвели дъщеря си в Йерусалимския храм, за да я посветят на служение, припомня БНТ.

Древните църковни отци разказват, че шествието било съпроводено от млади девойки със свещи в ръце, а първосвещениците посрещнали бъдещата Божия майка с химни. За почуда на всички присъстващи, тригодишната Мария изкачила сама 15-те стъпала към входа на храма без чужда помощ.

Символ на духовното израстване

Празникът Въведение Богородично се чества самостоятелно от 715 година. С решение на Светия Синод на Българската православна църква от 1929 година, този ден се отбелязва и като празник на християнското семейство и младеж.

Семейното посещение на църква на този ден символизира влизането на малката Мария в храма и напомня на родителите за техните духовни задължения към децата. Църквата учи, че семейството е първото училище, което дава познания за добродетелите, вярата и морала.

Традиции и пост

Празникът попада в периода на Рождественските пости. На този ден вярващите приемат свето причастие, което според канона дава нови сили за борба с греховете. След църковната служба, традицията повелява семейството да се събере около трапезата, като символ на сплотеност и любов между поколенията.

#православна църква

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите