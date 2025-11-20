  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +17
Пловдив: +13 / +16
Варна: +13 / +17
Сандански: +13 / +13
Русе: +9 / +9
Добрич: +12 / +14
Видин: +8 / +8
Плевен: +8 / +8
Велико Търново: +7 / +9
Смолян: +6 / +6
Кюстендил: +11 / +11
Стара Загора: +11 / +11

Украйна обяви, че е получила проекта за мирен план от САЩ

  • Сподели в:
  • Viber
Украйна обяви, че е получила проекта за мирен план от САЩ

ФБ/Володимир Зеленски
A A+ A++ A

Украйна обяви, че е получила „проект за план“ от САЩ с предложения за прекратяване на войната с Русия и че е готова да обсъди съдържанието му с Вашингтон.

Канцеларията на президента Володимир Зеленски посочи, че Киев е готов „конструктивно да работи с американската страна“ и че „ще работи по пунктовете от плана, за да бъде постигнато достойно прекратяване на войната“.

Без да разкрива подробности за предложените точки - за които се съобщава, че в голяма степен отразяват руските искания, Киев уточни, че Зеленски очаква разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп „през следващите дни“.

#САЩ #Русия Украйна #войната в Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите