Украйна обяви, че е получила проекта за мирен план от САЩ
Украйна обяви, че е получила „проект за план“ от САЩ с предложения за прекратяване на войната с Русия и че е готова да обсъди съдържанието му с Вашингтон.
Канцеларията на президента Володимир Зеленски посочи, че Киев е готов „конструктивно да работи с американската страна“ и че „ще работи по пунктовете от плана, за да бъде постигнато достойно прекратяване на войната“.
Без да разкрива подробности за предложените точки - за които се съобщава, че в голяма степен отразяват руските искания, Киев уточни, че Зеленски очаква разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп „през следващите дни“.
Още по темата:
- » "Гардиън" за плана за мир в Украйна: Капитулация за Киев и безпрецедентен контрол за Русия
- » ВСУ взеха в плен камила на руския враг ВИДЕО
- » Единодушно и без дебати: Сенатът на САЩ одобри публикуването на досиетата „Епстийн“
Коментирай
Най-четено от Свят
Туск: Полската жп линия е взривена от украинци19:12 18.11.2025 | Свят
Четири държави от ЕС отказват да приемат повече мигранти?15:59 15.11.2025 | Свят
Последно от Свят