  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +17
Пловдив: +13 / +16
Варна: +13 / +17
Сандански: +13 / +13
Русе: +9 / +9
Добрич: +12 / +14
Видин: +8 / +8
Плевен: +8 / +8
Велико Търново: +7 / +9
Смолян: +6 / +6
Кюстендил: +11 / +11
Стара Загора: +11 / +11

Гришо е номиниран за спортсмен на годината

  • Сподели в:
  • Viber
Гришо е номиниран за спортсмен на годината

Х/@RolexPMasters
A A+ A++ A

Григор Димитров е номиниран за наградата "Стефан Едберг", обяви ATP. Тя се присъжда на най-големите спортсмени сред професионалистите през изминаващата съответна година.

Конкуренция на първата ни ракета са: световният № 1 - Карлос Алкарас, норвежецът - Каспер Рууд и канадеца - Феликс Оже-Алиасим. Право на гласуване ще имат само колегите на четиримата номинирани.

Снимка: Х/ATP Tour



Българинът имаше крайно разочароващ сезон, в който се контузи тежко на "Уимбълдън" срещу Яник Синер през юли, скъсвайки гръден мускул. Той се завърна чак този месец на "Мастърс"-а в Париж, където записа един успех преди да се оттегли и да сложи край на годината си.

Именно Димитров спечели отличието за 2024-а. Рекордьор е Роджър Федерер с 13 приза. Между 2004 и 2021 година само той и Рафаел Надал грабваха наградата.

#Григор Димитров - Гришо #АТП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите