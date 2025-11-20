Гришо е номиниран за спортсмен на годината

Григор Димитров е номиниран за наградата "Стефан Едберг", обяви ATP. Тя се присъжда на най-големите спортсмени сред професионалистите през изминаващата съответна година.



Конкуренция на първата ни ракета са: световният № 1 - Карлос Алкарас, норвежецът - Каспер Рууд и канадеца - Феликс Оже-Алиасим. Право на гласуване ще имат само колегите на четиримата номинирани.

Снимка: Х/ATP Tour





Българинът имаше крайно разочароващ сезон, в който се контузи тежко на "Уимбълдън" срещу Яник Синер през юли, скъсвайки гръден мускул. Той се завърна чак този месец на "Мастърс"-а в Париж, където записа един успех преди да се оттегли и да сложи край на годината си.



Именно Димитров спечели отличието за 2024-а. Рекордьор е Роджър Федерер с 13 приза. Между 2004 и 2021 година само той и Рафаел Надал грабваха наградата.