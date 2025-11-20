Георг Геориев отрече оръжия от България да са експортирани към Судан

По никакъв начин България не нарушава която и да е международна разпоредба за експортирането на свързаните с отбрана средства – така външният министър Георг Георгиев отговори на въпрос на журналисти в Брюксел.

Вчера посланикът на Судан в Европейския съюз предупреди, че оръжия, произведени в Европа, се озовават на бойното поле в африканската страна и подхранват жестокостите в продължаващата вече две години гражданска война.

„Не говоря за конкретния казус със Судан, но по принцип знаете, че в България функционира много стриктно законодателство по отношение на експорта на свързаните с отбрана и сигурност и средства, тези са с двойна употреба. Има смесена комисия за контрол на експорта. Всичко това се случва първо в унисон с българското законодателство и с всички международни правила", посочи Георгиев.



