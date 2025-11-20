Протести срещу поскъпването и разширяването на Синя и Зелена зона в София

Вълна от недоволство заля столицата заради новите цени за синя и зелена зона, които трябва да влязат в сила от 5 януари следващата година. Днес в София граждани изразиха позицията си срещу измененията в наредбата за паркиране, предава NOVA.

Първото блокиране беше насрочено за 15:00 часа на кръстовището пред УНСС в „Студентски град", а от 16:30 часа демонстранти се събраха и пред сградата на Столичната община.

Протестиращите са против разширяването на обхвата на синята и зелената зона. Част от тях се появиха пред Столична община със знамена на България. Нямаше партийни знамена, но много от демонстрантите са се появявали на различни партийни протести.

Още днес кметът Васил Терзиев, който може би не е във сградата на общината, каза, че няма да даде назад. Движението по улица Московска в тази част, в която се намира общината, е затворено. Полицията охранява периметъра.

„Причините за нашето недоволство са, че в момента се предлага проект, от който жителите нямат нужда. Това е продукт, който не носи нищо, а в същото време събира пари от хората", заяви Мариян Ташев, стоящ в основата на простестните действия. По думите му липсва каквото и да е проучване – нито социално, нито за броя на реално необходимите паркоместа, нито за това как новите зони ще се отразят на пенсионери и семейства с ниски доходи.

Протестите няма да се ограничат само в днешния ден. В събота от 12:00 часа е планирано блокиране на моста „Чавдар" в столичния квартал „Суха река", а в неделя от 13:00 часа – ново събиране пред Столичната община за хората, които не могат да присъстват в работен ден.

Ташев посочи, че среща както широка обществена подкрепа, така и критики, но настоя, че гражданите трябва да заявят позицията си. Той постави под съмнение легитимността на проведените онлайн анкети, на които местната власт се позовава. „Ако една анкета може да легитимира избора на хората, тогава нека да спестим 150 милиона от местни избори и да избираме кметове с анкета", коментира той.

Около 200 души се събраха тази вечер и пред Община Варна на протест срещу въвеждането на зелената зона. Недоволните скандираха „Не на зелената зона" и „Не на зеления концлагер", настоявайки общината да обясни „къде да спрем". Според тях новата организация на паркиране не решава проблемите в кварталите, а се превръща в „метод за събиране на пари" и „пладнешки грабеж".

Марциан Янакиев, един от организаторите на протеста, заяви, че зелената зона „не се явява никаква полза за гражданите". Той припомни, че според проекта от 2022 г. жителите са определени като „заинтересована страна", но реално никъде не е защитен техният интерес. По думите му в нормативната уредба ясно пише, че „на всяко жилище се полага по едно паркомясто, а не платено такова".