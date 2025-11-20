Цънцарова напуска "Тази сутрин", ето къде отива

Провокативните въпроси на Мария Цънцарова и леко пренебрежителната й усмивка към конкретни политици вече няма да бъдат запазена марка на "Тази сутрин" по bTV.

Партньорката на Златимир Йончев ще се оттегли от сутрешния блок след Нова година и най-вероятно ще стане водеща на седмично предаване. Това съобщава "Филтър", позовавайки се на свои източници в телевизионните среди.

Цънцарова, известна с хапливия си стил и фиксацията в определени хора от властта, и сега се присъединява към екипа по-късно. Проблемът не бил ангажиментът към децата й сутрин, а затрудненията й да става толкова рано, което се отразявало на здравословното й състояние, твърди изданието.

Досега Златимир Йочев в компанията на дежурния синоптик, спортен журналист и специален гост будят зрителите с коментари на последните новини от страната и света, както и с любимите на всички телевизии репортажи за разбити пътища, междусъседски свади, катастрофи и абсурдни скандали.

Ръководството на bTV неотдавна поканило чуждестранен експерт с дългогодишна практика като тв мениджър да направи анализ на програмата на телевизията.

Той бил шокиран, че водеща на основния сутрешен блок влиза в студиото със закъснение. Експертът бил категоричен, че това е практика, която е недопустима в голяма професионална телевизия.

Той освен това бил изумен, че водещите дори на лайфстайл шоута определяли редакционната политика на предаванията, вместо това да правят продуцентите и ръководството на медията, каквито са стандартите по света. Експертът бил категоричен, че ролята на тв водещите у нас е надценена и екипите изпълняват техните заръки, вместо да бъде обратното.