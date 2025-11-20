БАБХ взривява цените на храните с драстичен скок на такси

13 асоциации от хранително-вкусовата индустрия се вдигнаха на бунт срещу огромното повишение на таксите, събирани от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). "Обновената" тарифа е приета с постановление на МС отпреди седмица и трябва да влезе в сила още от 1 декември. Вдигат се, и то драстично, всякакви такси, събирани от БАБХ - за ферми и мандри, за цехове и фабрики, за магазини за храни и за ресторанти. В пъти по-скъпо ще струват изследванията за болести по животни, отварянето на ветеринарна клиника или на бакалия и т.н.

"Например такса за цех, която сега е 34 лева, от 1 декември ще стане 1060 лв. (а след Нова година ще е 542 евро). Магазини или ресторанти с площ до 50 кв. метра ще трябва да плащат 6 пъти повече по новата тарифа - 230 евро вместо 34 лева", съобщи БНТ, като цитира възмутени представители на бранша, които предупреждават, че ако постановлението влезе в сила, ще бъдат принудени да качат цените. Така за пореден път държавата, която уж иска да укротява инфлацията, ще стане основен виновник за поскъпване - и то броени дни преди въвеждането на еврото.

В писмо до премиера Желязков 13 обединения - на производители на месо, напитки, хляб, олио, рибни и млечни продукти, вино, плодове и зеленчуци, захар и захарни изделия, сладкари, ресторантьори, настояват за замразяване на таксите и ново обсъждане.

От БАБХ се оправдават в позиция, изпратена до БНТ, че новите ставки били заради "промени в европейското и националното законодателство" Целта била да се намалят големите разлики в сумите, които плащат различните бизнеси за "услугите" на агенцията. БАБХ добавя и дежурното за чиновниците обяснение - тарифата не била обновявана отдавна и изоставала от нарастването на цените в последните 10 години.

"Увеличението на таксите, предвидено в новата тарифа, многократно надвишава както официалната инфлация, така и ръста на разходите за подобен тип дейности", категоричен е бизнесът. В писмото си 13-те асоциации посочват:

"Индексът на бизнес услугите е нараснал общо с 31.59% за периода от 2021 г. до средата на 2025 г., а прогнозата на БНБ е за средногодишна инфлация от 3,3% през 2025 г. и 2,1% през 2026 г. "На този фон приетото рязко увеличение на ставките е немотивирано и икономически необосновано. Искането за многократно по-високо увеличение на тарифата на БАБХ е несъразмерно и не може да бъде аргументирано единствено със „задължение за покриване на разходите“, пише бизнесът. Предвиденото увеличение значително превишава реалните икономически тенденции и ще действа проинфлационно, създавайки допълнителен натиск върху цените на хранителните продукти.

(Не)обосновано поскъпване

В писмото протест бизнесът посочва, че "Законът за въвеждане на еврото въвежда строг контрол върху необоснованото вдигане на цените, който обаче е насочен единствено към частния бизнес. В същото време държавни предприятия и ведомства като БАБХ вдигат тарифи и цени, без да подлежат на аналогичен контрол и без да носят отговорност. В период на действие на законова забрана за необосновано вдигане на цени държавата гласува ПМС, с което вдига такси в пъти. Това създава реален натиск върху цените на всички храни, водейки до допълнително повишаване на инфлацията, въпреки предприетите законодателни мерки“.

Заедно с вдигането на осигурителната тежест качването на държавни такси е "обективен икономически фактор" и допустимо основание за промяна на цените за потребителя. Ако цените на храните и напитките растат, няма да е виновно еврото, а държавата, предупреждават от бранша.

БАБХ се опита да се спаси от критики с предложение за отлагане на таксите

Само часове по-късно БАБХ обяви, че ще иска отлагане на влизането в сила на таксите. "По искане на браншовите организации, Българската агенция по безопасност на храните подготвя предложение до Министерския съвет за отлагане на датата на влизане в сила на Тарифата за таксите, събирани от БАБХ. Предложението предвижда новата дата на прилагане да бъде от 1 юли 2026 г.", пиша от Агенцията.

Предприетите действия били в отговор на отправените от сектора аргументи за необходимост от по-дълъг подготовителен период, който да позволи на операторите в хранително-вкусовата промишленост да се адаптират към предстоящите промени.







