Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Народните представители приеха на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), предаде репортер на "Фокус".
"За" гласуваха 121, 81 "против", "въздържали се" нямаше. Народните представители гласуваха и процедура, с която приеха разглеждането на бюджета между първо и второ четене да бъде съкратено на 4 дни.
По-рано депутатите одобриха на първо четене бюджета на Държавно обществено осигуряване (ДОО), като и при него гласуваха времето за разглеждане на план-сметката да бъде съкратено на четири дни.
Утре като първа точка в дневния ред на депутатите е заложено разглеждането на държавния бюджет.
