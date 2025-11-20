  • Instagram
Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК

Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Народните представители приеха на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), предаде репортер на "Фокус".

"За" гласуваха 121, 81 "против", "въздържали се" нямаше. Народните представители гласуваха и процедура, с която приеха разглеждането на бюджета между първо и второ четене да бъде съкратено на 4 дни.

По-рано депутатите одобриха на първо четене бюджета на Държавно обществено осигуряване (ДОО), като и при него гласуваха времето за разглеждане на план-сметката да бъде съкратено на четири дни.

Утре като първа точка в дневния ред на депутатите е заложено разглеждането на държавния бюджет.

