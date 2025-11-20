  • Instagram
Унгария поиска от Украйна да каже за какво е използвала европейските пари

Унгария поиска от Украйна да каже за какво е използвала европейските пари

ФБ/Володимир Зеленски
Изискваме Украйна да предостави доклад за това колко пари на европейските данъкоплатци са били жертва на корумпирана мрежа. Това заяви днес унгарският министър на външните работи и външноикономическите отношения Петер Сиярто след срещата на външните министри на ЕС, цитиран от Известия.

Унгария посочва още, че иска в доклада да се включат и "субсидиите, които е получила от Европейския съюз, за какво е използвала европейски пари и колко пари на европейските данъкоплатци са били жертва на корумпирана мрежа. Колко пари е откраднала военната мафия от европейския народ? Колко пари е изразходвала корумпираната система на управление, действаща в Украйна, от фондове на ЕС?"

Визирайки корупционния скандал в Украйна, Сиярто го нарече "най-сериозния в историята на европейската политика“.

Говорейки пред унгарски журналисти той каза, че ЕС разглежда предложения за включване на забрана за доставки на руски петрол и сътрудничество с Русия в областта на ядрената енергетика в 20-ия пакет от санкции.

