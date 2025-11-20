ДНСК разпореди премахване на изкуственото корито под комплекс „Негреско” в Елените
Дирекцията за национален строителен надзор (ДНСК) нареди премахване на изкуственото корито под комплекс „Негреско” в Елените. В него беше отклонена река Козлука.
Вчера регионалният министър Иван Иванов обяви, че не е незаконно изграждането на подобни канали, ако обаче първо бъдат извършени съответните хидрогеоложки изследвания и измервания.
Припомняме, че курортният комплекс през лятото беше наводнен, а трима души загубиха живота си. Освен обилните дъждове, паднали тогава, като причина беше изтъкнато и незаконното строителство в Елените.
Срокът, в който засегнатите страни могат да обжалват решението, е 14 дни. При проверките веднага след наводнението ДНСК издаде констативен протокол за незаконния обект срещу неизвестен извършител. Ако и сега не стане ясно чия собственост е съоръжението, то ще бъде разрушено от държавата.
