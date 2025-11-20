  • Instagram
Давид от Биг Брадър отваря пекарна със 100-те бона награда от риалитито

Давид от Биг Брадър отваря пекарна със 100-те бона награда от риалитито

НОВА
Гаджето на големия победител в "Биг брадър" Анастасия, е изчезнала от публичното пространство след финала на риалитито в неделя вечер. Тя категорично отказва да бъде въвлечена в медийния интерес, който от няколко дни прелива около новия победител. Връзката им е от 7 месеца, но отношенията им се развиват стремглаво, пише Ретро.

Насето го чакала пред студиото минути след финала, трепереща от емоции. След това двамата се отправили към столична дискотека, където заедно със съквартирантите празнували до ранни зори. В работата по новата пекарна ще помага и Анастасия.

Именно заради нея Давид се прибира у дома, за да бъдат заедно. Допреди това той живее в Германия, а връзката им от разстояние не е опция.

#Биг Брадър

