Първият руски хуманоиден робот с ИИ потанцува пред Путин ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин призова за създаването на национален координационен щаб, който да ръководи развитието на изкуствения интелект (ИИ) в страната. Това се случи по време на конференцията "AI Journey 2025" в Москва, където държавният глава се срещна и с хуманоиден робот на име "Грин" (Green).

Президентът подчерта, че зависимостта от западни технологии е неприемлива и страната трябва да разполага със собствени разработки във всички сфери на генеративния изкуствен интелект.

Танцуващият робот на Сбербанк

В рамките на изложението Путин стана свидетел на необичайна демонстрация. Хуманоидният робот "Грин", разработка на Сбербанк, изпълни танц пред президента, след като се представи с думите:

"Казвам се Грин. Аз съм първият руски хуманоиден робот с вграден изкуствен интелект".

Охраната на президента застана дискретно между машината и държавния глава, за да осигури безопасна дистанция, предаде Ройтерс. Демонстрацията премина успешно, за разлика от инцидент дни по-рано, когато друг руски робот на име "Айдол" (Aidol) падна от сцената при представянето си.

Здравословно състояние и атомна енергия

По време на обиколката си Владимир Путин изпробва и иновативен банкомат, който диагностицира здравето чрез лицево разпознаване и сензори. Президентът използва повода, за да коментира личното си състояние.

"Слава Богу, всичко е наред", сподели Путин, като уточни, че

наскоро е преминал обстоен медицински преглед в Централната клинична болница в Москва.

Това изказване идва на фона на периодични спекулации в международни медии относно здравето на 73-годишния лидер.

За да обезпечи енергийно развитието на изкуствения интелект и центровете за данни, Путин начерта амбициозен план за изграждане на малки атомни електроцентрали. Стратегията предвижда приносът на ИИ към руската икономика да надхвърли 11 трилиона рубли до 2030 година.

