Матео взриви мрежата с нежна снимка с известен мъж пред „Александър Невски“

Снимка на Матео с друг мъж пред храм „Александър Невски“ взриви социалните мрежи. Оказа се, че това е една от иконите на гей света – актьорът Alex Ink, който живее в Барселона. Под селфито им артистът написа “It all comes full circle “ и дата – 22.11, която съвпада с концерта на Матео - „MANIFEST“, в The Steps, София.

Събитието ще бъде със световен звук от d&b audiotechnik, осигурен от RioTone – d&b audiotechnik Bulgaria, и включва жив бенд и специална изненада във финала с участието на Alex Ink – актьор от Барселона.

Той и Матео грабнаха вниманието на хиляди след снимка, която публиката разчете като годеж между двамата мъже.

В лично видео Матео разкри, че усеща "Манифест" като последния си проект в България за неопределено време, тъй като разширява посоката си към глобалната сцена.

Той подчерта, че не се отказва от музиката, а навлиза в следващ етап от своето развитие.

През последните месеци музиката му получи международно внимание: – сингълът "Boys Toys" бе включен в DJ сет в Мексико, – представен бе на Malta Pride 2025, – а интервюто му за Scene Magazine Brighton (Великобритания) го направи първия български артист в 30-годишната история на изданието. Със своята работа, присъствие и откритост, Матео се откроява като първия открито гей поп-артист в България, който разбива стереотипите, изградени през годините – за това как изглежда и се държи гей мъж у нас. Той утвърждава нов образ: силен, уверен, модерeн артист, който не само говори открито, но и променя публиката, която го слуша.