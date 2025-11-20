  • Instagram
Шефът на ДАНС: Не съм се срещал с политически лидери извън служба

Светломир Стоянов
Извън служебните си задължения не провеждам срещи с политически лица. Това отговори Деньо Денев на депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, който го попита колко срещи с лидери на парламентарни партии е провеждал през последните 6 месеца. Кандидатът на председател на ДАНС и изпълняващ функциите от няколко месеца беше изслушан във Вътрешната комисия в парламента.

Той отказа да отговори на Мирчев и дали е провеждал срещи с Делян Пеевски. "Основен принцип на ДАНС е политическият неутралитет", каза Денев.

Божидар Божанов го попита колко човека от Комисията за противодействие на корупцията кандидатстват за работа в ДАНС и дали секретарката на Антон Славчев е сред тях, но Денев отговори, че няма конкретна информация и всеки, който отговаря на изискванията и премине през конкурсите има право да бъде назначен.

Преодоляване на кадровия дефицит, взаимодействие с прокуратурата, службите за сигурност и всички държавни институции, както и международната дейност на агенцията са трите приоритета за Денев, ако бъде избран от парламента за председател на ДАНС, посочи той.

И отрече да има списък с 400 души за уволнение, както твърдеше Ивайло Мирчев преди няколко месеца.

"Спецификата на ДАНС не предполага голяма публичност. Касае се за класифицирана информация. Информацията на сайта е след съгласуване с прокуратурата", каза Деньо Денев на въпрос дали ще подобри комуникацията на ДАНС с обществото.


