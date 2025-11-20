ВИДЕО От ДПС-НН атакуваха със спрей прасето-касичка, поставена пред НС от ПП
Представители на "ДПС-Ново начало", водени от депутата Станислав Анастасов, надраскаха с графити фигурата "прасе-касичка", която тази сутрин от ПП поставиха пред сградата на НС като форма на протест срещу проектобюджета за следващата година и определена като арт-инсталация.
Видеото от акцията на "ДПС-Ново начало" беше публикувано във фейсбук групата "Делян Пеевски – председател на ДПС".
На него се вижда как Анастасов пише с черен спрей, а друг активист на партията покрива с плат физиономията на розовото прасе:
