ВИДЕО От ДПС-НН атакуваха със спрей прасето-касичка, поставена пред НС от ПП

Стопкадър/ФБ
Представители на "ДПС-Ново начало", водени от депутата Станислав Анастасов, надраскаха с графити фигурата "прасе-касичка", която тази сутрин от ПП поставиха пред сградата на НС като форма на протест срещу проектобюджета за следващата година и определена като арт-инсталация.

Видеото от акцията на "ДПС-Ново начало" беше публикувано във фейсбук групата "Делян Пеевски – председател на ДПС".

На него се вижда как Анастасов пише с черен спрей, а друг активист на партията покрива с плат физиономията на розовото прасе:


#ДПС – Ново начало

