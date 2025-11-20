  • Instagram
Решено: 120 лв. коледни добавки за най-бедните 536 хиляди пенсионери

Стопкадър/НОВА
Отпускат 120 лв. коледни добавки на 536 хиляди пенсионери, които взимат пенсии, които са под линията на бедност – 638 лв. Това съобщиха от Съвета за съвместно управление.

Припомняме, че предложението дойде от ГЕРБ-СДС, а по-късно беше подкрепено и от "ДПС Ново начало".

"Ще информираме правителството, за да подготви заседанието на МС, а Националният осигурителен институт да започне необходимите действия добавките да бъдат изплатени по възможност преди Коледа”, заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

Тя обясни и откъде идват допълнителните средства. "В рамките на НОИ се направиха необходимите разчети и има средства, с които бихме могли да покрием добавката, тъй като има и преизпълнение в бюджета и други резерви. Знаете, че и колегите от "ДПС Ново начало” ще направят дарение към бюджета на НОИ”, каза още Сачева.

