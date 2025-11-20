Терзиев за паркирането: Може да се направи крачка назад, но дали трябва?

Реформата в паркирането беше изключително наложителна, заяви кметът на София Васил Терзиев по повод на промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, която беше приета от Столичния общински съвет на 13 ноември.

Попитан може ли Общината да направи крачка назад в плановете за разширяване на синята и зелената зона, столичният кмет отговори, че "винаги може да се направи крачка, но въпросът е дали трябва".

Това, което беше предвидено като реформа в паркирането, е изключително наложително, за да може да има ред в кварталите и допълнителни средства в системата, подчерта Терзиев.

По думите му е изключително важно да има ясен механизъм, по който средствата да се връщат към кварталите, за да бъдат инвестирани в облагородяването на т.нар. кални точки, в паркинги и осветление. Кметът съобщи, че вече получава предложения от районните кметове за това какво и как биха искали да реализират в техните райони.

Смятам, че гражданите ще успеят да видят положителна разлика. И този въпрос - къде отиват парите ми, ще намери своя отговор, подчерта Терзиев.

Той заяви, че за него и екипа му връщането на парите от паркиране в кварталите е една от най-важните части от реформата, така че да има пряка връзка между средствата, които се събират, и реалните инвестиции на място.

Приоритетно за столичния кмет е гражданите да си намират бързо места за паркиране близо до дома, както и да няма автомобили, паркирани върху зелените площи, така че кварталите да се облагородят.

Васил Терзиев припомни, че в момента постъпленията от зоните отиват за субсидиране на градския транспорт. И това е нещо, което няма как да избегнем, защото това са свързани системи, каза той.

Относно проектобюджета на държавата кметът посочи, че за него е важно да има редовни плащания от държавата за инфраструктурни проекти от Програмата за подкрепа на общините. За мен това е приоритетно, а там няма особено голям напредък, каза той.