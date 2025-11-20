Тестват дали ваксина за COVID-19 ще лекува рак

Френски учени от лабораторията в Орлеанразработват иновативен метод за лечение на рак на панкреаса, като комбинират информационна РНК (иРНК) с ултразвукова технология. Екипът от изследователския институт INSERM се надява да пробие защитната бариера на един от най-смъртоносните видове рак, съобщи AFP.

"Тази информация ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите", заяви Димитри Шимчак от лабораторията ART към френския институт INSERM, цитиран от AFP.

Информационната РНК стана световноизвестна по време на пандемията от COVID-19, когато беше използвана за създаването на ваксини от ново поколение. Технологията донесе Нобелова награда за медицина през 2023 година. Днес учените търсят нови приложения на молекулите, които пренасят генетични инструкции към клетките.

Пробив в "бункера" на тумора

Ракът на панкреаса е известен със своята агресивност и трудностите при лечението, тъй като туморът се обгражда със защитна тъкан.

"Когато тези балончета се спукат, те разрушават бариерата, която заобикаля рака на панкреаса и позволява на иРНК ваксината да проникне в тумора", обясни гастроентерологът Биран Бейе, цитиран от AFP.

Методът включва използването на мощен ултразвук, който създава вибрации в тъканта и генерира микроскопични газови балончета. Тяхното спукване действа като "ключ", който отваря достъпа до раковите клетки, често сравнявани с "бункер" заради своята недостъпност за лекарства.

Глобална надпревара в науката

В момента по света се провеждат над 200 клинични проучвания на иРНК терапии, като повечето са фокусирани върху САЩ, Китай и Япония. Въпреки силната конкуренция, Франция разполага с едни от най-добрите екипи във фундаменталните изследвания на тази технология.

"Химиотерапията и имунотерапията не работят много добре", допълва д-р Бейе, като отбелязва, че процентът на оцеляване при тази диагноза е нараснал незначително – от 5% през 2000 година до 10% днес.

Новината за разработката идва точно на 20 ноември, когато светът отбелязва Международния ден за борба с рака на панкреаса. Целта на кампанията е да повиши информираността за заболяването и необходимостта от ранна диагностика и нови методи за лечение.