Средният размер на пенсията от частни фондове е 236 лв.

Средният размер на пенсията, изплащана от частни фондове, през първите девет месеца на годината е 236 лева, сочат данните на Комисията за финансов надзор.



Активите на фондовете са надхвърлили 30 милиарда лева, като увеличението спрямо края на миналата година е с 12 процента.С най-голям дял от почти 87% са активите на най-масовите универсални пенсионни фондове, в които задължително за втора пенсия се осигуряват родените след 31 декември 1959 година.



Най-малък е делът на доброволните пенсионни фондове - под 5,5 на 100 от всички активи. Спрямо 31 декември миналата година общият брой на осигурените в различните видове пенсионни фондове нарастват с почти 40 000 души.

Хората, които получават плащания от фондовете към 30 септември 2025 година, са също близо 40 000 души, от които 7 800 пенсионери и останалите над 32 000 души са с разсрочени плащания, пише БНР.

Това са и тези, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. Средният размер на изплатените пенсии през деветмесечието е малко над 236 лв., а средният размер на разсрочено плащане - 515.80 лв.

Данните сочат още, че средно в партидите на осигурените в универсалните фондове има по 6 300 лв., в професионалните - 5 900 лв., в доброволните - по 2 000 лева.