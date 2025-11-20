Резистентните щамове: Какво знаем за вътреболничните инфекции и как да се пазим

Вътреболничните инфекции и нарастващата резистентност на бактериите към антибиотици са проблем от години, но мащабът му става все по-притеснителен. По темата в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS говори доц. Иван Иванов от Националната референтна лаборатория за контрол и мониториране на антибиотичната резистентност към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).



►Смъртоносната Клебсиела пневмоние в болниците

Един от най-сериозните проблеми в болничните заведения у нас е свързан с бактерията Клебсиела пневмоние. „Клебсиела пневмоние по принцип е чревна бактерия, много хора нормално я носят в своя чревен тракт, но проблемът в болнични условия е, когато тя стане резистентна на голяма част от употребяваните антибиотици“, обясни доц. Иванов.

Бактерията е особено опасна за пациенти с отслабена имунна система, като възрастни хора, диабетици и хора с други съпътстващи заболявания. За съжаление, при заразяване с мултирезистентния щам, последствията често са фатални. „Смъртността, поне при пациентите, за които имаме данни, е над 50%“, алармира доц. Иванов.

Според него проблемът с тази бактерия не е нов, а съществува от няколко години, като основното притеснение е нарастващата ѝ резистентност. За ограничаване на разпространението са нужни строги мерки в болниците. „Един от най-простите механизми за ограничаване на точно този тип вътреболнични инфекции е простото измиване на ръце по протокола, както трябва да е в болниците. Честото миене на ръце, сменянето на ръкавици, изолирането на носители на тази бактерия пациенти в отделни стаи или с други пациенти, при които е доказано, че я носят“, подчерта специалистът.

Той допълни, че в развитите държави се прави задължителен скрининг на пациентите при постъпване в болница, за да се установи дали са носители. „Специално в България, поне не ми е известно да има практика при приемане на пациент да се прави това нещо“, заяви доц. Иванов.

►Проблем извън болниците: Резистентността на Стрептококус пневмоние

Проблемът с резистентността не е само в болниците. Доц. Иванов даде пример със Стрептококус пневмоние - бактерия, която е основен причинител на заболявания при децата и се среща в извънболничната помощ.

В България се наблюдава тревожна тенденция - резистентността към един от основните антибиотици, използвани за лечение, се е увеличила двойно само за последните три години. Иронията е, че именно този антибиотик от месец юли се предоставя безплатно на деца до 7-годишна възраст. „Един от антибиотиците срещу Стрептококус пневмоние не работи, тъй като той е с 50% резистентност към него. Тоест, ние имаме безплатен антибиотик, който обаче не върши работа“, коментира доц. Иванов.