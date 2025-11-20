Как се движат цените на основните храни преди въвеждане на еврото у нас?

"Имаме стабилен и нормално действащ пазар. Равнищата на цените са следствие на сблъсъка между търсене и предлагане. Няма въздействие от външни фактори и несъвършенства на самия пазар. Сезонният фактор е главният определящ за плодовете и зеленчуците. Имахме много лоша реколта при плодовете", заяви пред Bulgaria ON AIR Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

При основните хранителни продукти сме почти без промяна в цените, стана ясно от думите му.

Най-високата цена на потребителската кошница е била на 28 април, задържал се е във възходящ тренд, след това се наблюдава стабилизиране.

В момента тя е 101 лева, като изменението е с 3 лв. нагоре за последните два месеца, посочи Иванов в "България сутрин".

При олиото има раздвижване на цената нагоре. Наблюдава се поскъпване при краставиците и тиквичките заради слабото предлагане - факторът е сезонен. Цената на доматите също е тръгнала нагоре - средно равнище от 2,50 лв. за килограм.

Цената на захарта остава стабилна и почти няма ръст в рамките на 170 дни. Аналогична картина се наблюдава при фасула. В последните седмици има ръст с около 10 ст. при ориза.

При брашното е аналогично като при захарта. При яйцата има покачване в цената, но според Иванов това е нормален процес и няма как да минем без инфлация между 2 и 4 процента.

При кашкавала на едро се наблюдава спад в цената.

Въвеждането на еврото не се отразява изобщо, нито напрежението около цените на горивата, категоричен е Владимир Иванов.

Ако стане рязко студено, това ще затрудни логистиката и моментално ще видим колебание на цените заради доставките, обясни той.

По думите на госта се е създала паническа обстановка при говореното за въвеждането на еврото.

"Хърватия влезе в годината с най-неблагоприятни търговско-икономически условия - 2022 г. Влязоха в големия паричен пазар и това им осигури по-нисък темп на инфлацията. Тогава инфлацията беше голяма навсякъде. В Еврозоната ще има по-бързо и по-евтино извършване на сделките - би следвало да видим задържане на ценовите равнища", заяви Иванов.

Той изтъкна, че няма как тенденциите на общия пазар да са спокойни, ние тук да ги направим неспокойни.

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата подчерта, че влизаме в жестоко конкурентна среда - трябва да станем по-ефективни като производители и с по-евтин и оптимизиран начин на пласмент