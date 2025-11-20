  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +18
Пловдив: +14 / +19
Варна: +13 / +16
Сандански: +13 / +14
Русе: +10 / +10
Добрич: +12 / +15
Видин: +8 / +9
Плевен: +8 / +9
Велико Търново: +8 / +10
Смолян: +6 / +7
Кюстендил: +11 / +11
Стара Загора: +13 / +13

Петър Мицин спечели златен медал на 1500 метра свободен стил

  • Сподели в:
  • Viber
Петър Мицин спечели златен медал на 1500 метра свободен стил
A A+ A++ A

Петър Мицин спечели надпреварата на 1500 метра свободен стил при мъжете от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което започна в "Парк Арена ОЗК" Бургас, информира БНР

Националният рекордьор в дисциплината финишира с време 15:32.18 минути за първия си триумф на шампионата.

Представителят на клуб Вихрен беше по-бърз с 5.04 секунди от завършилия на втора позиция Калоян Драгнев (Пловдив 2019).

Трети се нареди Мартин Юсев (Младост 91).

Драгнев стана шампион за юноши старша възраст, а Олег Миланов от Олимп беше най-бърз при юношите младша възраст с време 16:47.97 минути.

Ема Димитрова от клуб ВСИ спечели златния медал в надпреварата на 800 метра свободен стил при жените.

14-годишната състезателка завърши за 9:05.71 минути, с което взе титлата и за девойки младша възраст.

След нея останаха Яна Ангелова от Вихрен и Лора Шаранкова от Пловдив 2019.

Шаранкова е с най-добър резултат при девойките старша възраст - 9:10.91 минути.

Стартовете в Бургас продължават до неделя.

#Петър Мицин

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите