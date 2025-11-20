Нов американски план за Украйна предизвиква напрежение: Европа скептична, Киев губи Келог

Европейски лидери реагираха предпазливо на информации за ново американско предложение от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, подчертавайки, че всяка реална мирна инициатива трябва да бъде подкрепена както от Киев, така и от европейските партньори. Преди заседанието на Съвета по външни работи на ЕС на 20 ноември върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че Европа приветства истинските усилия за спиране на бойните действия, но подчерта, че устойчиво споразумение не може да бъде постигнато без участието на страните, които са пряко засегнати от конфликта.

Калас отбеляза, че европейските представители едва наскоро са научили за новия проект на мирна рамка, за който американски медии твърдят, че е изготвен от администрацията на Тръмп в координация с руски представители. Тя подчерта, че мирът не може да се обсъжда в абстракции, тъй като войната има ясно определен агресор и държава, която се защитава. По думите ѝ Москва не показва намерение за отстъпки, като посочи и последната нощ на руски ракетни удари, както и факта, че повечето руски атаки продължават да са насочени към цивилни обекти като домове, болници и училища.

Тя повтори, че Европа подкрепя сериозни дипломатически усилия, но само ако водят до справедливо и трайно решение. Според Калас без участието на Украйна и европейските партньори нито един план не може да бъде реално осъществен.

Според публикации от 19 ноември новият американски проект включва предложения като предаване на целия Донбас на Русия, ограничаване на определени категории украинско въоръжение, значително намаляване на числеността на украинската армия и предоставяне на руския език статут на официален. Катар и Турция, по нетвърдена информация, участват в процеса на изготвяне на плана. Според Axios планирана среща в Турция между президента Володимир Зеленски и американския пратеник Стив Уиткоф е била отменена, след като украинската страна е пристигнала със собствено предложение, което Москва не би приела.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира отделно, че Вашингтон ще продължи да разработва „сериозни и реалистични“ идеи за прекратяване на войната. Според него и Киев, и Москва в крайна сметка ще трябва да направят трудни компромиси, поради което администрацията подготвя различни сценарии и възнамерява да ги разширява.

На фона на тези дипломатически усилия Белият дом потвърди, че генерал Кийт Келог, специалният американски пратеник за Украйна, ще напусне поста си през януари. Оттеглянето му премахва един от най-силните защитници на Украйна във Вашингтон в момент на засилващ се натиск. Източници на Ройтерс посочват, че Келог винаги е възприемал ролята си като временна, тъй като подобни позиции обичайно се подлагат на одобрение от Сената след около година. Засега не е обявен негов наследник.

Първоначално натоварен с ангажименти по темите Украйна и Русия, Келог по-късно е бил ограничен само до украинската страна, след като Кремъл се противопоставил на участието му. Понякога ролята му е била засенчвана от съюзника на Тръмп Стив Уиткоф, когото Москва уж предпочитала като посредник въпреки липсата му на дипломатически и военен опит.

В Киев Келог се смяташе за надежден защитник на украинската позиция. Президентът Зеленски дори се пошегува, че присъствието на Келог в столицата носи същата сигурност като батарея "Пейтрът". По време на мандата си той помогна за договарянето на американско украинското споразумение за критични минерали, допринесе за освобождаването на политически затворници в Беларус и последователно осъждаше руските атаки.

Правозащитни групи във Вашингтон го описваха като ключова връзка между Киев и администрацията на Тръмп. Според Остап Яриш от Razom for Ukraine Келог е бил един от малкото американски представители, които са можели да разпознават и неутрализират руските тактики за забавяне на преговори.

Неговото оттегляне съвпада с информации, че Уиткоф работи върху нов план, по-близък до руските искания. Твърди се, че той провежда срещи с Кирил Дмитриев, водещ руски преговарящ, относно нови териториални отстъпки и ограничения върху украинския суверенитет. Въпреки видимата връзка между двете развития, източници посочват, че напускането на Келог не е реакция на новия план или на вътрешнополитическите корупционни скандали в Украйна.

Въпреки това комбинацията от засилени руски удари, нов натиск върху територията и променящата се дипломатическа динамика подчертава колко уязвима остава Украйна, особено след като влиза в четвъртата зима на войната без един от най-убедените си американски защитници.