Първият от осемте нови влака за метрото вече е в София
Първият от осемте нови метровлака вече е в София и беше официално представен от кмета Васил Терзиев и представители на чешкия концерн "Шкода".
Пристигналият влак е дълъг 80 метра, има електронни дисплеи за спирките, места за хора с увреждания, нов дизайн на седалките. Влакът плавно потегля и спира.
"Радвам се, че днес може да посрещнем нов метросъстав от най-доброто производство в света на метровлакчетата. Осем трябва да дойдат. Не по-рано от юли 2026 ще се возят пътниците с тях", коментира Николай Найденов, изпълнителен директор на “Метрополитен”.
"Технологията която е използвана е по последни характеристики във Европа, като се комбинира с много лесно плано тръгване и енергийна ефективност", заяви Олесия Лачи, вицепрезидент на “Шкода” за Южна и Източна Европа.
