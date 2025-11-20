Скъпата улица: масовото разширение на платените зони в София и ефектът върху хората
Столичният общински съвет прие план за разширяване на всички платени зони (зелена, синя и жълта) и увеличаване на цените чрез въвеждане на евро-тарифи и удължаване на работното време. Това ще засегне хиляди жители, малкия бизнес и хора с ниски и средни доходи. Настоящата статия показва защо тази политика е социално несправедлива, икономически неефективна и рискова за градската мобилност.
Какво се предлага
Разширяване на зелената зона около жилищните квартали.
Синя зона в централните райони с по-високи тарифи.
Жълта зона за второстепенни улични райони.
Увеличаване на часовите тарифи в евро: синя зона — 2 €, зелена — 1 €, жълта — 0,50 €.
Удължаване на работното време, включително вечер и събота.
Това е масова реформа, засягаща начина, по който столичани паркират в целия град.
Социална несправедливост
Таксите удрят най-силно домакинствата с по-ниски доходи.
Хората с по-стари автомобили и нестандартно работно време трудно използват алтернативи.
Академични изследвания показват, че увеличението на тарифите има регресивен ефект върху бюджета на семействата.
Ефект върху трафика и качеството на въздуха
Увеличаването на цените и разширяване на зоните не гарантира намаляване на задръстванията.
Стокхолм показва, че без комплексни мерки ползата от улични такси е ограничена.
Рискове от изместване и непредвидени ефекти
Ограничаването и поскъпването водят до „изместване“ на паркирането в съседни квартали.
Може да се увеличи притежанието на автомобили, което допълнително натоварва паркоместата и трафика.
Вреда за малкия бизнес
Рязкото поскъпване намалява клиентопотока на кварталните магазини и кафенета.
Опит от британски общини показва спад на приходите след внезапно вдигане на паркинг-тарифи.
Прозрачност и предназначение на приходите
Гражданите трябва да виждат директна полза: ремонти, нови паркинги, подобрен транспорт, чист въздух.
Исторически приходите често се вливат в общия бюджет без отчетност, което намалява приемането им от обществото.
Алтернативи: справедливи и ефективни решения
Таргетирани разрешителни и лимит на стикери на домакинство, с изключения за уязвими групи.
Пилотни проекти с независима оценка преди масово разширяване.
Инвестиции в алтернативен транспорт:
Разширен градски транспорт с по-голям капацитет и честота.
Краткосрочни паркинги „паркирай и продължи с автобус/трамвай“.
Евтини обществени многоетажни паркинги.
Подкрепа за кварталните търговци: талони за клиенти, товаро-разтоварване в часови прозорци, стимули за електрически доставки.
Примерна инфографика/сметка „преди/след“ (евро-тарифи)
|Зона
|Стара цена (лв/ч)
|Нова цена (€)
|Еквивалент в лв/ч
|Разлика (лв/ч)
|Синя
|2,00
|2,00 €
|3,91
|+1,91
|Зелена
|1,00
|1,00 €
|1,96
|+0,96
|Жълта
|0,50
|0,50 €
|0,98
|+0,48
Пример: човек, който паркира 2 часа дневно в синя зона (22 работни дни) плаща:
Старо: 88 лв/месец
Ново: 172 лв/месец
Разлика: +84 лв/месец — значително за средно и ниско доходно домакинство.
Урок от добри практики
Градове с комбинирани мерки — ограничение на личния автомобил, качествен обществен транспорт, разумни тарифи, инфраструктура за пешеходци и велосипедисти — постигат устойчиви резултати. Таксите работят само когато гражданите имат реална алтернатива.
Разширяването и поскъпването на зелена, синя и жълта зона без:
ефективни алтернативи за придвижване,
социална защита на уязвимите,
прозрачна отчетност на приходите,
е социално несправедливо, неефективно и рисково за малкия бизнес.
Най-отговорният подход е поетапно въвеждане чрез пилоти, социални защити и прозрачна отчетност, така че тарифите да работят за хората, а не срещу тях.
