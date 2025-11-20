Скъпата улица: масовото разширение на платените зони в София и ефектът върху хората

Столичният общински съвет прие план за разширяване на всички платени зони (зелена, синя и жълта) и увеличаване на цените чрез въвеждане на евро-тарифи и удължаване на работното време. Това ще засегне хиляди жители, малкия бизнес и хора с ниски и средни доходи. Настоящата статия показва защо тази политика е социално несправедлива, икономически неефективна и рискова за градската мобилност.

Какво се предлага

Разширяване на зелената зона около жилищните квартали.

Синя зона в централните райони с по-високи тарифи.

Жълта зона за второстепенни улични райони.

Увеличаване на часовите тарифи в евро: синя зона — 2 €, зелена — 1 €, жълта — 0,50 €.

Удължаване на работното време, включително вечер и събота.

Това е масова реформа, засягаща начина, по който столичани паркират в целия град.



Социална несправедливост

Таксите удрят най-силно домакинствата с по-ниски доходи.

Хората с по-стари автомобили и нестандартно работно време трудно използват алтернативи.

Академични изследвания показват, че увеличението на тарифите има регресивен ефект върху бюджета на семействата.



Ефект върху трафика и качеството на въздуха

Увеличаването на цените и разширяване на зоните не гарантира намаляване на задръстванията.

Стокхолм показва, че без комплексни мерки ползата от улични такси е ограничена.



Рискове от изместване и непредвидени ефекти

Ограничаването и поскъпването водят до „изместване“ на паркирането в съседни квартали.

Може да се увеличи притежанието на автомобили, което допълнително натоварва паркоместата и трафика.

Вреда за малкия бизнес

Рязкото поскъпване намалява клиентопотока на кварталните магазини и кафенета.

Опит от британски общини показва спад на приходите след внезапно вдигане на паркинг-тарифи.



Прозрачност и предназначение на приходите

Гражданите трябва да виждат директна полза: ремонти, нови паркинги, подобрен транспорт, чист въздух.

Исторически приходите често се вливат в общия бюджет без отчетност, което намалява приемането им от обществото.

Алтернативи: справедливи и ефективни решения

Таргетирани разрешителни и лимит на стикери на домакинство, с изключения за уязвими групи.

Пилотни проекти с независима оценка преди масово разширяване.

Инвестиции в алтернативен транспорт:

Разширен градски транспорт с по-голям капацитет и честота.

Краткосрочни паркинги „паркирай и продължи с автобус/трамвай“.

Евтини обществени многоетажни паркинги.

Подкрепа за кварталните търговци: талони за клиенти, товаро-разтоварване в часови прозорци, стимули за електрически доставки.



Примерна инфографика/сметка „преди/след“ (евро-тарифи)

Зона Стара цена (лв/ч) Нова цена (€) Еквивалент в лв/ч Разлика (лв/ч) Синя 2,00 2,00 € 3,91 +1,91 Зелена 1,00 1,00 € 1,96 +0,96 Жълта 0,50 0,50 € 0,98 +0,48

Пример: човек, който паркира 2 часа дневно в синя зона (22 работни дни) плаща:

Старо: 88 лв/месец

Ново: 172 лв/месец

Разлика: +84 лв/месец — значително за средно и ниско доходно домакинство.

Урок от добри практики

Градове с комбинирани мерки — ограничение на личния автомобил, качествен обществен транспорт, разумни тарифи, инфраструктура за пешеходци и велосипедисти — постигат устойчиви резултати. Таксите работят само когато гражданите имат реална алтернатива.

Разширяването и поскъпването на зелена, синя и жълта зона без:

ефективни алтернативи за придвижване,

социална защита на уязвимите,

прозрачна отчетност на приходите,

е социално несправедливо, неефективно и рисково за малкия бизнес.

Най-отговорният подход е поетапно въвеждане чрез пилоти, социални защити и прозрачна отчетност, така че тарифите да работят за хората, а не срещу тях.