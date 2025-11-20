Наградиха Меси за най-добър играч на „Барселона“ на XXI век

Нападателят на "Интер" Маями Лионел Меси получи поредното огромно признание за своята кариера, след като бе избран за най-добър играч на "Барселона" за XXI век. Отличието му бе присъдено в класация на авторитетното каталунско спортно издание Sport.es, а трофеят му бе връчен лично в Съединените щати.

Специална церемония в Маями

Поради натоварения си график и ангажиментите с клубния си отбор в Мейджър Лийг Сокър (MLS), 38-годишният аржентинец не успя да присъства на официалната галавечер в Мадрид. Това наложи директорът на изданието Жоан Веилс да пътува до Маями, за да връчи наградата на Меси директно на тренировъчната база на "Интер".

"Истината е, че преживяхме много заедно, добри и лоши времена. Нормално е в толкова дълга кариера не всичко да върви гладко и да се налага да се издържат трудни моменти. Но това е моят дом, моето място, моите хора," сподели развълнуваният Лионел Меси при получаването на приза.

Завръщане в Барселона

По време на церемонията в Испания организаторите излъчиха емоционално видео с послания от фенове на "Барселона", които изразиха своята благодарност към легендарната десетка за годините, прекарани в клуба. Меси не скри привързаността си към каталунската столица и потвърди намеренията си за бъдещето.

"Разбира се, ще се върна. Ще отида на стадиона като всеки друг фен, подкрепяйки отбора и клуба," допълни аржентинецът, цитиран от Sport.es.

Признанието идва като потвърждение за непреходната следа, която Меси остави в историята на "Барселона", където счупи почти всички възможни рекорди и спечели множество титли, преди да продължи кариерата си в ПСЖ и "Интер" Маями.