Наградиха Меси за най-добър играч на „Барселона“ на XXI век
Нападателят на "Интер" Маями Лионел Меси получи поредното огромно признание за своята кариера, след като бе избран за най-добър играч на "Барселона" за XXI век. Отличието му бе присъдено в класация на авторитетното каталунско спортно издание Sport.es, а трофеят му бе връчен лично в Съединените щати.
Специална церемония в Маями
Поради натоварения си график и ангажиментите с клубния си отбор в Мейджър Лийг Сокър (MLS), 38-годишният аржентинец не успя да присъства на официалната галавечер в Мадрид. Това наложи директорът на изданието Жоан Веилс да пътува до Маями, за да връчи наградата на Меси директно на тренировъчната база на "Интер".
"Истината е, че преживяхме много заедно, добри и лоши времена. Нормално е в толкова дълга кариера не всичко да върви гладко и да се налага да се издържат трудни моменти. Но това е моят дом, моето място, моите хора," сподели развълнуваният Лионел Меси при получаването на приза.
Завръщане в Барселона
По време на церемонията в Испания организаторите излъчиха емоционално видео с послания от фенове на "Барселона", които изразиха своята благодарност към легендарната десетка за годините, прекарани в клуба. Меси не скри привързаността си към каталунската столица и потвърди намеренията си за бъдещето.
"Разбира се, ще се върна. Ще отида на стадиона като всеки друг фен, подкрепяйки отбора и клуба," допълни аржентинецът, цитиран от Sport.es.
Признанието идва като потвърждение за непреходната следа, която Меси остави в историята на "Барселона", където счупи почти всички възможни рекорди и спечели множество титли, преди да продължи кариерата си в ПСЖ и "Интер" Маями.
Още по темата:
- » За 8-и път! Лео Меси със Златна топка!
- » Рекордна оферта за Меси подготвя саудитски клуб
- » 16 години по-късно: Меси уби мечтата на Модрич да вдигне световната титла