Прилагат 75% надбавка за извънреден труд в почивните дни

Служителите, които работят по график на 31 декември и 2 януари, няма да получат увеличение на възнаграждението си. Това стана ясно от разяснение на Главната инспекция по труда (ГИТ) след решението на правителството да обяви тези две дати за неприсъствени дни.

"При работа в почивни и неприсъствени дни с увеличение от 75% се заплаща единствено извънредният труд", обясни експертът от ГИТ Ваня Джупанова, цитирана от БНР.

Важно е работещите да разберат разликата в заплащането спрямо начина на отчитане на работното време. За тези, които са дежурни по предварително утвърден график, дните се считат за обикновени работни смени и не се предвижда допълнително заплащане.

"За работещите по график не се предвижда увеличение. 75-процентно увеличение ще получат само служителите, които са при ненормирано работно време или подневно отчитане", уточни Ваня Джупанова пред националното радио.

Контекст на решението

Правителството обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за еднократни неприсъствени дни. Мярката се налага заради техническата подготовка на банковата и финансовата система за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година. Тъй като тези дни не са обявени за "официални празници" по смисъла на Кодекса на труда, за тях не важи правилото за двойна надница, което се прилага например за Коледа или Великден.