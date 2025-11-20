  • Instagram
Историческата сграда на Народното събрание ще бъде осветена в синьо

Историческата сграда на Народното събрание ще бъде осветена в синьо
Историческата сграда на българския парламент ще бъде осветена в синьо на 20 ноември, когато се отбелязва годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.


Осветяването е по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето като част от втората Национална кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър“.


Сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2 ще бъде осветена от 17.30 до 17.45 часа.

Целта е да се насочи вниманието на обществото към необходимостта от нулева толерантност към насилието над и между деца, съобщиха от пресцентъра на парламента.

