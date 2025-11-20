Автобусните превозвачи: Цените на билетите могат да скочат с до 20%

Секторът на автобусните превози е изправен пред сериозна криза, която може да доведе до поскъпване на билетите за градския и междуселищния транспорт с до 20%. Това предупреждение отправи Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи, в ефира на NOVA.

Причината за тревожната прогноза е комбинацията от растящите цени на горивата, увеличаването на минималната и средната работна заплата, както и по-високите осигурителни прагове.

"Цените на транспортните билети не са увеличавани от 2021 година", заяви Магдалена Милтенова, цитирана от NOVA. Тя подчерта, че въпреки задържането на цените за крайните потребители, разходите на превозвачите растат драстично.

Според разчетите на бранша, ако настоящата икономическа тенденция се запази, корекцията на тарифите ще бъде неизбежна. "Ако тенденцията се запази, цената на билетите може да се повиши с около 10-20%, макар и това да остава условно", допълни Милтенова.

Дупка в бюджета за компенсации

Особен проблем представлява недостигът на средства за компенсиране на преференциалните пътувания за ученици, пенсионери и други правоимащи групи.



"Средствата за компенсиране, предвидени в бюджета, не са достатъчни, а недостигът се поема от самите превозвачи", обясни Милтенова. Според нея дефицитът възлиза на около 24 милиона лева, а прогнозите за 2026 година очертават още по-сериозен проблем с бюджета за компенсации. Ситуацията е особено тежка в градския транспорт, където автобусите изминават минимум 10–15 километра на курс всеки ден.

Потребителите плащат сметката

Пейо Майорски, председател на Асоциацията за защита на потребителите, коментира връзката между транспорта и цените на стоките.

"Потребителите винаги плащаме сметките", заяви Пейо Майорски, цитиран от NOVA. Той определи пазара на горива като силно спекулативен, където дори само внушението за недостиг води до скок в цените.



Според Майорски транспортните фирми имат право да искат увеличение, но то трябва да бъде защитено с ясни и прозрачни разчети, за да разберат потребителите основанието за по-високите цени.

Ролята на държавата

В дискусията бе засегната и темата за държавния контрол. Адвокат Незрет Бабучев разясни, че държавата не може пряко да определя цените на горивата, но регулаторните органи имат правомощия да санкционират нарушения.

Новите законови промени дават сериозни правомощия на фигурата на "особения търговски управител", който може да извършва пълна ревизия на дружествата и да анализира финансовите потоци. Шефът на НАП Румен Спецов вече разполага с инструменти за контрол, включително разпореждане с частни активи, въпреки че към момента не са обявени публично подобни действия.