  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +19
Пловдив: +14 / +17
Варна: +13 / +18
Сандански: +13 / +15
Русе: +10 / +12
Добрич: +13 / +17
Видин: +7 / +10
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +7 / +10
Кюстендил: +11 / +13
Стара Загора: +13 / +16

Опасно време и в петък: Къде обявиха жълт код за силен вятър

  • Сподели в:
  • Viber
Опасно време и в петък: Къде обявиха жълт код за силен вятър
A A+ A++ A

За утре, 21 ноември, НИМХ издава предупреждение от първа степен - жълт код, за силен югозападен вятър в шест области от Източна и Югоизточна България.

Предупреждението е за следните области Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали.

В петък и събота ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, с южна компонента; в котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва; там ще бъде мъгливо или с ниска облачност. През нощта срещу неделя и в неделя от запад на изток ще превали, а вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават, отначало в Северна България, а впоследствие – и на юг и изток.

#вятър #вятър дъжд

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите