Опасно време и в петък: Къде обявиха жълт код за силен вятър

За утре, 21 ноември, НИМХ издава предупреждение от първа степен - жълт код, за силен югозападен вятър в шест области от Източна и Югоизточна България.

Предупреждението е за следните области Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали.

В петък и събота ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, с южна компонента; в котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва; там ще бъде мъгливо или с ниска облачност. През нощта срещу неделя и в неделя от запад на изток ще превали, а вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават, отначало в Северна България, а впоследствие – и на юг и изток.