Служители в администрациите протестират в цялата страна, настояват за ръст на заплатите с 20%

Синдикатът на административните служители КТ „Подкрепа“ обяви серия от протестни действия в ключови държавни институции в цялата страна. Днес между 12:30 и 13:00 часа пред централното управление на Националния статистически институт в София и пред териториалните бюра на института в страната ще се проведе първият протест.
Служителите настояват за достойни заплати, нормални условия на труд и край на публичния натиск и дискредитацията, на която са подложени. От синдиката предупреждават, че протестите могат да се разширят, ако исканията им не бъдат чути.

От ранните часове на деня служителите на НСИ в Бургас протестират пред сградата на институцията, като това е вторият такъв протест от миналата година насам. По тяхна информация в проекта за бюджета е предвидено увеличение от 5%, докато основното им искане е за ръст на работните заплати с 20 на сто. Възнагражденията в сектора варират в зависимост от опита и конкретните отговорности. Заплатата на главен специалист по трудово правоотношение в момента е около 1550 лева, или приблизително 850 евро бруто, а за младши специалист – 1633 лева, което се равнява на около 835 евро, предава NOVA.


Кармен Димитрова, която е главен експерт статистика в Бургас, посочва, че последната актуализация на заплатите е направена през февруари – брутното възнаграждение в момента е 2011 лв., а нетното - около 1800 лв. „В никакъв случай не можем да кажем, че това е достойно заплащане за работата, която извършваме като експерти“, подчертава тя.

Ирина Ангелова допълва, че ниските доходи ги принуждават постоянно да се лишават и да търсят по-евтини възможни решения в ежедневието си.

Според служителите в системата има сериозно текучество – тази година има както много новоназначени служители, така и много напуснали именно заради ниските възнаграждения. „Работим много, често над предвидените часове и дори в почивните дни. Нямаме право на втора работа, което допълнително ни лишава от възможността да си помогнем финансово“, посочват служителите. Според тях, предвид реалното натоварване, заплащането е далеч от достатъчно.


