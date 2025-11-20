УНИЦЕФ: Близо 30% от децата в България живеят в условия на бедност

Днес, 20 ноември, отбелязваме Световния ден на детето – дата, която поставя акцент не само върху празника, но и върху правата и благосъстоянието на най-малките. Тази година фокусът на УНИЦЕФ е насочен към изкореняването на детската бедност, като данните за България остават тревожни въпреки икономическия напредък на страната.

Според последния доклад на УНИЦЕФ, цитиран от bTV, 28% от децата у нас живеят в условия на бедност. Това означава, че те разполагат с около 14,09 лева на ден (близо 8,30 щатски долара).

България е държава с високи доходи, но с дълбоки социални проблеми

Парадоксът в статистиката е очевиден, тъй като Световната банка вече класифицира България като държава с високи доходи.

"Страната ни се намира на много добро място, защото вече се сравняваме с държавите с високите доходи," заяви Боряна Гидикова от УНИЦЕФ България, цитирана от bTV. "Ние подкрепяме всички усилия на държавата до 2030 година да намалеят броя на децата, които живеят в бедност, с 200 хиляди."

За бедност в България се приема живот под определен праг. Ако едно семейство разполага с по-малко от 60% от най-ниската работна заплата (около 760 лева) или има медианен доход около 7811 евро на година, то попада в графата на бедните.

Дълбочинна бедност и липса на образование

Освен чисто финансовите измерения, докладът на ООН разглежда и така наречената "дълбочинна бедност" – показател, по който България се нарежда на едно от последните места в класацията. Този индекс измерва колко тежки са лишенията, които търпят децата.

"Профилът е на хора, които са без образование, затова ние казваме, че това е ключът към излизането от цикъла на бедността," допълни Гидикова.

Тя сподели, че въпреки напредъка през последните десетилетия, се наблюдава известен застой и дори връщане назад. Като основни причини се посочват последиците от пандемията от COVID-19, военните конфликти и икономическите кризи.

Глобалната картина

В световен мащаб ситуацията остава критична, особено в Африка и Югоизточна Азия. Данните сочат, че над 417 милиона деца живеят на ръба на оцеляването с под 3 долара на ден. Много от тях са лишени едновременно от няколко основни нужди – като достъп до чиста вода и храна.

"19% от всички деца по света живеят в зони на конфликти или хуманитарни катастрофи, това е огромен процент," подчерта представителят на УНИЦЕФ.

Кампания в подкрепа на децата

На 20 ноември се навършват и 36 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. България ратифицира документа през 1991 година, с което става една от първите държави, признали децата като субект на права.

УНИЦЕФ България стартира и своята традиционна коледна кампания под надслов "Има деца, които не мечтаят за играчки", която цели да подпомогне най-уязвимите групи.