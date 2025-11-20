В никакъв случай не правете това на днешния църковен празник

След като постъпил в манастира Григорий прекарал дълги години в духовна борба и подвижничество, отдавайки се на Бога в молитва, пост и труд. По това време той се занимавал и с мисионерска дейност, като проповядвал християнството сред езичниците и онези, които още не са приели истинската вяра.

Свети Григорий получава специално отличие заради борбата си с иконоборците, която е една от най-големите ереси на неговото време. В периода на иконоборческото движение (началото на VIII век), когато император Лъв Исаврянин се опитва да унищожи уважението към светите икони, Григорий всеотдайно защитава православната традиция за почитане на светите образи.

Свети Григорий получава титлата "Декаполит" заради дейността си в Декаполис, съюзническите градове, разположени на юг от брега на Черно море. Той станал един от най-великите монаси в този регион и основал няколко манастира в градовете на тази област. Декаполис, който е на кръстопътя на важни търговски и културни пътища, се превръща в център за разпространение на християнската вяра благодарение на активната мисионерска дейност на Свети Григорий.

Едно от големите му заслуги е, че още докато е бил в манастира, той активно проповядвал и подпомагал духовния живот сред миряните. Той смятал, че християните трябва да живеят според учението на Църквата и да се борят с всякакви ереси и изкушения.

Традиции и обичаи за 20 ноември

Нашите предци са вярвали, че не трябва да хващате остри предмети, особено с голи ръце. Защото в противен случай можете да си навлечете неприятности. Също така не трябва да тръгвате на дълъг път, пътуването ще бъде неуспешно.

За да предпазят себе си и дома си от хора с лоши мисли, на този празник предците ни са окачвали метла и нож пред входа. Те вярвали, че ако падне, това означава, че човекът, който е дошъл на гости, има отрицателна енергия. Но ножът ще я среже.