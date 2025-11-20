Спорна мирна инициатива на Тръмп набира скорост, докато Москва затяга исканията си и Киев настоява за справедливи условия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи мирен план, състоящ се от 28 точки, който цели да сложи край на войната в Украйна. Предложението е оформяно тайно през последните седмици от високопоставени представители на администрацията му чрез разговори с руския пратеник Кирил Дмитриев и украински контакти. Според източник на NBC News в работната група участват пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и Джаред Къшнър. Официалният представител подчерта, че планът се основава на гаранции за сигурност, които според Вашингтон могат да направят възможен дългосрочен мир и че съдържа елементи, които САЩ смятат за важни за Киев. Той уточни, че документът все още се нуждае от разговори с основните страни, за да бъде финализиран.

NBC News съобщи, че рамката не е предоставена в пълен вид на Украйна и че моментът съвпада с визита на делегация от Пентагона в Киев. Белият дом разглежда това посещение като част от по-широк опит да бъдат възобновени преговорите, въпреки че представител на Пентагона заяви, че планът не е централната тема на срещите. Трима други американски представители потвърдиха пред NBC, че проектът все още не е официално представен на украинското правителство. Те добавиха, че въпреки опитите на САЩ да активизират дипломатическите усилия, Москва не показва желание да смекчи исканията си и омаловажава съобщенията, че Вашингтон работи по структуриран документ от 28 точки.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма договорена среща с американския министър на армията Даниел Дрискол след разговорите му в Киев и че общата ситуация не се е променила след срещата между Тръмп и Путин в Аляска през август. Американски представител от отбраната добави, че Дрискол е бил информиран за плана, но повтори, че това не е основната тема на разговорите му. Източници, близки до Киев, потвърдиха пред NBC и европейски представители, че Украйна не е участвала в изготвянето на документа. Те посочиха, че правителството е било уведомено само за общата концепция и не е било питано за предложения.

Представител на Белия дом заяви, че Тръмп вярва, че е дошъл моментът бойните действия да приключат и че компромис от всички страни може да отвори път към разрешаване на конфликта. Тези коментари се появиха след информации, че екипът на Тръмп е работил дискретно с руски представители. Axios и Financial Times по-рано описаха друга версия на същия план, подготвян по време на срещи в Маями, който Киев е счел за неприемлив. Допълнителни публикации посочиха, че Катар и Турция помагат на САЩ в този процес. Президентът Володимир Зеленски заяви по-късно, че Украйна е готова да сътрудничи с Вашингтон за постигане на реално мирно споразумение.

Отделна информация на Киев Индепендънт разкри, че Украйна е обезпокоена от новата дипломатическа линия на САЩ, тъй като предложенията, обсъждани зад кулисите, биха изисквали Киев да се откаже от територия, да предаде част от въоръжението си и да намали армията си. Според източници, екипът на Уиткоф е провеждал директни разговори с Дмитриев, а европейските партньори вече са били информирани. Същите източници твърдят, че някои от максималистките руски искания, които преди са били смекчени, отново се появяват. Един от контактите, запознат с американския документ, смята, че Москва усеща трудната позиция на Украйна на фронта и използва ситуацията, усложнена допълнително от корупционен скандал в Киев.

Зеленски, който обяви, че ще посети Турция, за да активизира диалога, каза, че все още вярва в напредък по различни дипломатически канали. Тръмп заяви отделно, че е решен да спре войната и напомни, че вече е успял да сложи край на осем конфликта, като изрази надежда да постигне същото и с Путин. Успоредно с това Киев Индепендънт съобщи, че военна делегация подготвя доклад за Белия дом след инспекция на бойната линия и може впоследствие да посети Москва. Двете страни последно са провеждали директни разговори преди близо четири месеца. Украйна продължава да настоява за прекратяване на огъня по сегашната линия на фронта, докато Русия изисква официално признаване на контрола над Донецк и Луганск.

В същото време, Песков заяви, че няма промяна от последния разговор между Тръмп и Путин. Зеленски каза след посещението си в Турция, че само САЩ имат влиянието да постигнат край на конфликта и че Украйна е подкрепила всяка силна и справедлива американска инициатива през тази година. Той посочи, че Турция е готова да предостави платформа за преговори, което Киев приветства, и че Украйна е готова да участва във всеки формат, който може да даде реални резултати. Според него траен мир ще бъде възможен само при тясна координация с партньорите и при водещата роля на САЩ.

Великобритания също изрази подкрепа за усилията на Тръмп, като повтори позицията си, че Русия може да прекрати войната незабавно, ако изтегли войските си от Украйна. Това изявление дойде след информация на Ройтерс, че САЩ оказват натиск върху Киев да обмисли план, който включва териториални отстъпки и ограничения за украинската армия. Британски представител посочи, че Лондон споделя желанието на Тръмп да бъде сложен край на конфликта, и подчерта, че единствената страна, която го удължава, е Русия.

По-късно Зеленски повтори, че Украйна е готова да работи със САЩ след нови публикации, според които планът включва предаване на целия Донбас на Русия, намаляване на украинската армия наполовина и признаване на руския като официален език. Axios съобщи, че проектът е подготвен от Уиткоф заедно с Дмитриев. Белият дом наскоро изрази надежда, че обща рамка за прекратяване на войната може да бъде постигната до края на месеца.