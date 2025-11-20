  • Instagram
Зелената зона във Варна започва да работи от днес

Зелената зона във Варна започва да работи от днес
Зелената зона във Варна започва да работи от днес, съобщават от Общината в крайморския град. Разрешеният престой е до пет часа. Работното време на зоната е от до 9:00 до 19:00 часа. Тези, които паркират, могат да платят чрез изпращане на SMS на номер 1353, или чрез мобилното приложение Mpark.

Зелената зона ще работи само в делничните дни. Таксата за кратковременно паркиране е един лев на час. С мобилното приложение Mpark може да се плати и за престой от 30 минути - 0,50 лева, или 16 лева за цял ден. За живеещите в района на зелената зона абонаментът е пет лева на месец за първи автомобил, или 55 лева за година. Търговците ще плащат 100 лева месечно. Служебният абонамент за фирмите е 250 лева на месец.

Електромобилите паркират безплатно както в синята, така и в зелената зона във Варна.

#Варна

