Страх заради кисели краставички! Успяха ли да стигнат до пазара

Появилите се в публичното пространство твърдения за корнишони с опасни вещества предизвикаха силно напрежение сред потребителите. Според експертите обаче подобни случаи често се интерпретират превратно и създават ненужен страх.

Пред БНТ главният експерт към Центъра за оценка на риска по хранителната верига инж. Светлана Савова обясни как всъщност функционира Системата за бързо предупреждение на Европейския съюз и защо тя е създадена да предотвратява точно подобни рискове.

Системата улавя проблемите навреме, а не след като стигнат до хората

„Това е система за превенция. Тя не отразява опасни храни, а активността на контрола“, подчерта Савова, като уточни, че често медийното отразяване е частично или подвеждащо и поражда страх, който няма основание. Тя обясни, че поводът за последната паника са корнишони, произведени в Индия и засечени в Словения.

„Продуктът не е стигнал до потребителя, тъй като е насочен за унищожаване“, каза още експертът и посочи именно това като предимство на системата – навременно блокиране на рискови храни.

Увеличаването на предупрежденията не означава повече опасност по рафтовете

Само през октомври в европейската платформа са подадени 528 нотификации. Според Савова това не е знак за повишена опасност, а за по-ефективен контрол. „Те растат не защото растат опасните храни, а защото в миналото нямаше методи да бъдат откривани опасности“, заяви тя.

Днес лабораториите разполагат с по-прецизна апаратура и могат да засичат замърсители в значително по-ниски концентрации. „Основните патогени са салмонела и ешерихия коли. Това не са нарочни действия, а въпрос на хигиена при производството“, поясни Савова и посочи, че системата е изцяло насочена към защита на потребителите.

Призив към хората: информираност, но не и паника

Савова отбеляза, че е важно купувачите да бъдат внимателни, но да не изпадат в истерия, когато чуят за поредната нотификация. Тя призова информацията да се проверява, а не да се приема автоматично като заплаха.

„Колкото повече нотификации виждате, толкова по-добър е контролът“, заяви експертът и увери, че системата работи за това опасните храни никога да не достигнат трапезата ни.