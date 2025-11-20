  • Instagram
Асен Василев: Догодина българите ще живеят по-зле и ще обеднеят

Асен Василев: Догодина българите ще живеят по-зле и ще обеднеят
За първи път от Жан Виденов насам разходите отидоха над 40% - за догодина отиват на 46%. Това заяви пред БТВ Асен Василев, председател на ПП.

Догодина българите ще живеят по-зле и ще обеднеят, допълни Василев.

"Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки с вдигането на осигуровките."

"В Бюджет 2026 ще вземат пари от всеки един български гражданин, за да се напълни прасе-касичката на властта. Правителството дава по-малко пари за пенсионерите, за да напълни прасе-касичката на Делян Пеевски", смята председателят на "Промяната".

2 млрд. лв. ще струва 8 км Околовръстно на София - 250 млн. лв. на километър, каза още той.

Увеличението на данъците са само началото, а от догодина ни чака увеличаване на корпоративния и прогресивния данък, предупреди Асен Василев.

"Защо вдигаме двойно заплатите на Антикорупционната комисия, а даваме 1% увеличение на заплатите на Народната библиотека. За властта са важни бухалките, а всички други кучетата ги яли"

