  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +19
Пловдив: +14 / +17
Варна: +13 / +18
Сандански: +13 / +15
Русе: +10 / +12
Добрич: +13 / +17
Видин: +7 / +10
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +7 / +10
Кюстендил: +11 / +13
Стара Загора: +13 / +16

ПП инсталира прасе-касичка пред НС, олицетворяваща бюджета

  • Сподели в:
  • Viber
ПП инсталира прасе-касичка пред НС, олицетворяваща бюджета
A A+ A++ A

Прасе-касичка на властта е инсталирана от ПП в четвъртък на площад Независимост в София пред сградата на Народното събрание, което днес ще гласува в зала на първо четене бюджета на НЗОК и ДОО.

п

БГНЕС

Централният бюджет влиза на първо гласуване в зала утре. Именно план-сметката за догодина е повод за протестната арт инсталация.

п

БГНЕС

Огромното розово прасе е прочита на ПП за Бюджет 2026 година, който лидерът на партията и депутат от ПП-ДБ Асен Василев призова да не бъде приеман, защото не е преминал през одобрението на социалните партньори в Тристранния съвет. Според Василев 600 лева на година ще бъдат взети от всеки работещ българин.

#прасе

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите