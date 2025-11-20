ПП инсталира прасе-касичка пред НС, олицетворяваща бюджета
Прасе-касичка на властта е инсталирана от ПП в четвъртък на площад Независимост в София пред сградата на Народното събрание, което днес ще гласува в зала на първо четене бюджета на НЗОК и ДОО.
Централният бюджет влиза на първо гласуване в зала утре. Именно план-сметката за догодина е повод за протестната арт инсталация.
Огромното розово прасе е прочита на ПП за Бюджет 2026 година, който лидерът на партията и депутат от ПП-ДБ Асен Василев призова да не бъде приеман, защото не е преминал през одобрението на социалните партньори в Тристранния съвет. Според Василев 600 лева на година ще бъдат взети от всеки работещ българин.
