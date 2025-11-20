Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права

Софийският районен съд дава начало на пледоариите по наказателното производство срещу бившия служител на МВР Симона Радева днес. Процесът навлиза в своята финална фаза, като се очаква обвинението и защитата да представят своите заключителни аргументи пред магистратите.

Обвинението: Стълба за бягство

Радева е подсъдима за лично укривателство на Георги Семерджиев, който бе осъден за тежката катастрофа на булевард "Черни връх" в София през юли 2022 година. При инцидента загинаха две млади жени – Христина Дилева и Хариет Стефанович.

Според събраните доказателства от прокуратурата, бившата полицайка е била наясно, че Семерджиев е предизвикал пътнотранспортно произшествие. Въпреки това, тя е осигурила метална стълба, с помощта на която той е успял да влезе в жилището си и да се укрие от органите на реда непосредствено след трагедията.

Мълчание в съда

До този етап на съдебното следствие Симона Радева не е давала подробни обяснения за действията си във фаталната нощ. Малко след разкриването на участието ѝ в случая, тя бе дисциплинарно уволнена от структурите на Министерството на вътрешните работи.

Очаква се в рамките на съдебните прения прокуратурата да поиска ефективна присъда, докато защитата вероятно ще пледира за невивинност или по-леко наказание.