  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +19
Пловдив: +14 / +17
Варна: +13 / +18
Сандански: +13 / +15
Русе: +10 / +12
Добрич: +13 / +17
Видин: +7 / +10
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +7 / +10
Кюстендил: +11 / +13
Стара Загора: +13 / +16

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права

  • Сподели в:
  • Viber
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
A A+ A++ A

Софийският районен съд дава начало на пледоариите по наказателното производство срещу бившия служител на МВР Симона Радева днес. Процесът навлиза в своята финална фаза, като се очаква обвинението и защитата да представят своите заключителни аргументи пред магистратите.

Обвинението: Стълба за бягство

Радева е подсъдима за лично укривателство на Георги Семерджиев, който бе осъден за тежката катастрофа на булевард "Черни връх" в София през юли 2022 година. При инцидента загинаха две млади жени – Христина Дилева и Хариет Стефанович.

Според събраните доказателства от прокуратурата, бившата полицайка е била наясно, че Семерджиев е предизвикал пътнотранспортно произшествие. Въпреки това, тя е осигурила метална стълба, с помощта на която той е успял да влезе в жилището си и да се укрие от органите на реда непосредствено след трагедията.

Мълчание в съда

До този етап на съдебното следствие Симона Радева не е давала подробни обяснения за действията си във фаталната нощ. Малко след разкриването на участието ѝ в случая, тя бе дисциплинарно уволнена от структурите на Министерството на вътрешните работи.

Очаква се в рамките на съдебните прения прокуратурата да поиска ефективна присъда, докато защитата вероятно ще пледира за невивинност или по-леко наказание.

#Симона Радева

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Правосъдие
Последно от Правосъдие

Всички новини от Правосъдие »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите