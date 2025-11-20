Meteo Balkans: Сняг затрупва Западните Балкани, докато у нас се радваме на топло време
Динамична метеорологична обстановка ще доминира над Балканския полуостров до края на седмицата, създавайки рязък контраст между западните и източните части на региона. Докато в Западните Балкани се очакват обилни снеговалежи и застудяване, България ще остане под влиянието на топъл въздушен пренос с температури, характерни по-скоро за пролетта, съобщава Meteo Balkans.
Причината за това разделение е серия от дълбоки циклони, свързани с висока геопотенциална долина, разположена северно от полуострова.
България в „топлия сектор“
Страната ни попада в челото на атмосферните смущения, което обуславя пренос на по-топъл въздух от югозапад. Времето ще бъде динамично и променливо, с разкъсана висока облачност.
В райони северно от планините и в Източна България ще духа силен югозападен вятър, който ще повиши температурите до необичайните за сезона 15–20 градуса. За разлика от тях, в местата, защитени от южния вятър, ще се задържи облачно и мъгливо време, а термометрите трудно ще надвишават 10 градуса. Въпреки топлината, преминаването на периферни атмосферни фронтове ще донесе валежи на отделни места.
Зима в Западните Балкани
Коренно различна е ситуацията на запад от границата ни. Серията от циклони ще донесе значително застудяване и снеговалежи в Динарските планини, Хърватия, Босна и Херцеговина, както и в района на Черна гора. Там зимата ще напомни за себе си много по-категорично, отколкото в източната част на полуострова.
Промяна след 27 ноември
Синоптиците прогнозират ново влошаване на времето след 27 ноември. Тогава Балканите отново ще попаднат под влиянието на обширна област с ниско атмосферно налягане. Първоначално България отново ще бъде в предната, по-топла част на циклона със силни южни ветрове.
Впоследствие обаче страната ще бъде обхваната от фронтална зона, която ще донесе дъжд, а в планините – сняг. Очаква се започване на застудяване, което ще увеличи вероятността за снеговалежи и в по-високите полета на Западна България, но прогнозата за този период все още подлежи на уточняване.
