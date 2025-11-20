Дневен хороскоп за 20 ноември 2025 година

Овен

Четвъртъкът ви изправя пред преосмисляне на финансови въпроси. Новолунието отваря цикъл на трансформация в споделените ресурси. Меркурий ви връща към незавършени разговори за пари. Изслушайте партньора – той може да сподели нещо важно. Секстилът между Уран и Нептун дарява прозрение относно психологически модели.

Телец

В средата на седмицата отношенията стават фокусна точка. Новолунието ви поставя огледало – видяното в партньора е отражение на дълбините. Меркурий води до повторни теми в брака. Уранът подсилва интуицията ви. Дайте глас на истинските чувства, дори да изискват уязвимост. Слушането е също толкова важно.

Близнаци

Четиридесет и втората седмица ви изправя пред преструктуриране на рутините. Новолунието пита дали служите на собственото благополучие. Меркурий е ретрограден – време да откажете задачи, които не зареждат. Интуицията днес е изострена. Обърнете внимание на телесните сигнали – те говорят на език, който умът игнорира.

Рак

В сърцевината на работната седмица творческата енергия достига кулминация. Новолунието отваря портал към самоизразяване. Блокираната креативност може да избликне. Ретроградният Меркурий подканва да преразгледате любовна връзка. Позволете си да играете, да експериментирате, да се влюбвате в живота и магията.

Лъв

Денят кани към дома и семейството. Новолунието осветява корените и емоционалната сигурност. Почувствайте нуждата да трансформирате жилищното пространство. Ретроградният Меркурий връща към недовършени разговори. Изслушайте историите на родителите. Уран и Нептун шепнат тайни за емоционалното наследство.

Дева

Четвъртъкът активира умствената сфера и комуникацията. Новолунието отваря цикъл на дълбоко разбиране. Думите днес носят тежест – използвайте ги мъдро. Меркурий е ретрограден, давайки шанс да преосмислите споделянето. Уран и Нептун отварят канали към интуитивно знание. Оставете място за паузи.

Везни

В средата на седмицата фокусът е върху материалната сигурност. Новолунието пита какво цените. Ретроградният Меркурий води до преразглеждане на финансови решения. Венера задълбочава емоционалната ангажираност. Запитайте се дали инвестирате енергия правилно. Уран и Нептун подсказват неочаквани източници.

Скорпион

Новолунието във вашата зодия маркира началото на личен цикъл. Четвъртъкът е ден на възраждане. Съединението между Слънцето и Меркурий кани към интроспекция. Кой сте без социалните маски? Венера ви прави магнетични, но изисква автентичност. Уран и Нептун дават визионерски прозрения. Родете се наново.

Стрелец

Денят кани към тишина и вътрешна работа. Новолунието осветява зоната на несъзнаваното. Почувствайте нуждата от уединение. Ретроградният Меркурий връща към стари сънища. Марс дава енергия, насочена навътре. Уран и Нептун отварят канали към мистични преживявания. Най-голямото приключение се случва в тишината на душата.

Козирог

В средата на седмицата социалните връзки идват на преден план. Новолунието отваря цикъл в отношенията с приятели. Ретроградният Меркурий връща към стари приятели. Сатурн подсказва за емоционални граници. Запитайте се дали хората около вас споделят ценностите ви. Уран и Нептун донасят неочаквани срещи.

Водолей

Четвъртъкът активира професионалната сфера. Новолунието отваря цикъл в кариерата, изискващ трансформация. Ретроградният Меркурий води до преразглеждане на планове. Уран донася иновативни идеи. Плутон ви трансформира отвътре навън. Запитайте се дали кариерният път отразява същността ви.

Риби

Денят отваря врати към духовно разширяване. Новолунието осветява зоната на търсенето на смисъл. Почувствайте нуждата да разширите хоризонтите. Ретроградният Меркурий връща към незавършено обучение. Нептун създава аспект с Уран, отваряйки канали към мистично разбиране. Потърсете учители, които резонират с душата.