След „МиндичГейт“: Зеленски уволнява Ермак?

Президентът на Украйна Владимир Зеленски може да бъде принуден да освободи началника на своя офис Андрий Ермак, ако публикуваните от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) аудиозаписи съдържат негови преки разговори за корупционни схеми. Това съобщава изданието „Цензор“, позовавайки се на източници в президентската администрация.

По-рано „Украинска правда“ съобщи, че в обкръжението на Зеленски расте натиск Ермак да бъде отстранен във връзка с разрастващия се корупционен скандал, свързан с енергийния сектор.

Две възможни хипотези

Според източника на „Цензор“, отстраняването на Ермак би станало „мгновено“, ако на записите се чуе:

пряк разговор на Ермак за корупционни действия , или

, или координация на натиск върху НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП).

Източникът обаче смята, че по-вероятно НАБУ да подготвя публични действия срещу Ермак „като подарък за рождения му ден“ на 21 ноември.

Според него в президентската администрация се обсъждат две версии за мотивацията зад действията на антикорупционното бюро:

влияние на бизнесмена Игор Коломойски, натиск от САЩ, който имал за цел да тласне Зеленски към преговори с Русия.



Фон на скандала

НАБУ провежда мащабна антикорупционна операция в енергийния сектор. На 10 ноември бюрото публикува снимки на конфискувани суми в чуждестранна валута. Последваха обиски:

при бившия министър на енергетиката и настоящ министър на правосъдието Герман Галущенко ,

, в компанията „Енергоатом“ ,

, в домовете и офисите на бизнесмена Тимур Миндич – дългогодишен съратник на Зеленски, който междувременно е напуснал страната.

Според депутата Ярослав Железняк, в публикуваните от НАБУ аудиозаписи фигурира Миндич под псевдонима „Карлсон“, представител на „Енергоатом“ Дмитрий Басов – като „Тенор“, и съветникът на Галущенко Игор Миронюк – като „Рокет“.

Последствия

НАБУ повдигна обвинения на седем участници в предполагаема престъпна организация в енергетиката, включително Миндич и бившия вицепремиер Алексей Чернишов.

Галущенко беше временно отстранен от длъжността министър на правосъдието, а парламентът трябва да реши и неговата, и на енергийния министър Светлана Гринчук оставките.

На 13 ноември Зеленски наложи санкции на Миндич и неговия основен финансов партньор Александър Цукерман.

