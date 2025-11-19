Слави за делото срещу Бориславова: Тези, които съдът оправда, са лъжци

Лидерът на ИТН Слави Трифонов реагира на решението на Софийски районен съд да оправдае Лена Бориславова по делото за документално престъпление. В публикация във Facebook той написа: "На първа инстанция съдът реши - Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение „Корал“. Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена. Кирил Петков се е възползвал от този фалшив подпис и е станал министър. Ама не е сигурно, че е била Лена. Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис".

Лидерът на ИТН заяви още, че "тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци". "Мислят се за повече от другите - за повече от вас, за повече от мен, за по-умни, за по-специални. Но всъщност са лъжци. Непрекъснато говорят за реформа в съдебната система, но всъщност искат съдебната система да е тяхна. Искат да имат тяхна полиция - в случая цитирам Асен Василев. Така че внимавайте. Общувате ли с тях - гаранция, ще бъдете излъгани", завършва Трифонов.







