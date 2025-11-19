Ще ни плащат ли повече, ако работим в почивните дни заради еврото?

За да преминем плавно от лева към еврото кабинетът реши - освен 1 януари неработни ще са 31 декември 2 януари. Целта е да се осигури плавното преминаване към единната европейска валута заради техническото обезпечаване на процеса.

Оказва се, че не всеки ще може да се възползва от допълнителните почивни дни покрай новогодишните празници.

Някои ще работят в почивните дни

"Тъй като работя принципно в частна фирма, тоест аз съм управител, няма как. Не мога да си позволя да почивам. Нашите служители - да. Те принципно си почиват. Но работата на собственика е да работи непрекъснато", каза Благовеста Тончева.

"Ще работя. Имам ли избор? По-добре ми е да работя, защото бизнесът ми е такъв, че повече пари се изкарват по празниците", сподели Стефан.

Още по темата

31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. ще бъдат почивни дни

Други обаче ще имат възможност да си пуснат отпуск за два дни и да почиват седмица.

Мотивите на МФ

Предложението за допълнителните почивни дни е на Министерството на финансите, а днес то получи зелена светлина от кабинета по време на правителствено заседание.

"Това всъщност се налага във връзка с необходимостта от технологични промени, които трябва да бъдат направени в рамките на финансовия и нефинансовия сектор, свързани с въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.", заяви министърът на финансите Теменужка Петкова.

Работодателите ще плащат повече

Повечето почивка за някои обаче означава повече заплащане за тези, които все пак ще работят, но извънредно.

"Два неприсъствени дни означава, че работодателите, предприятията трябва да платят за тези, които работят доста повече, отколкото биха платили един нормален работен ден. Трябва да платят извънреден труд", обясни Ивелин Желязков от Асоциация на индустриалния капитал в България.

Въпреки това, преди няколко дни бизнесът и синдикатите все пак са подкрепили предложението заради обществения интерес.

"Важната, голямата цел е безпроблемното въвеждане на еврото. И БНБ, и Асоциацията на банките изложиха много сериозни аргументи защо е необходимо технологично време, тоест защо е необходимо да има неприсъствени дни", каза още Ивелин Желязков.

Така освен възможността за по-дълга почивка по коледните празници, тази година ще има такава и за Нова година.