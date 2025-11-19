  • Instagram
„Лукойл“: Очакваме особеният управител да не възпрепятства продажбата на активите ни в България

magazine.neftegaz.ru
„Лукойл“ работи по продажбата на своите активи в България на нов собственик и очаква особеният управител да не възпрепятства процеса. Това се казва в съобщение на руския енергиен гигант, цитирано от ТАСС.

„Лукойл полага необходимите усилия за завършване на сделката и продажбата на завода, мрежата от бензиностанции и други активи в България на нов собственик и очаква дейността на особения управител да не попречи на това“, се казва в съобщението.

Компанията също така се надява управителят на българската рафинерия да осигури нейното нормално функциониране. „Лукойл“ си запазва правото да търси законна защита на своите права, се посочва още в съобщението.

На 14 ноември в България беше приет закон, въвеждащ особен управител в завода „Лукойл-Нефтохим Бургас“, "Лукойл-България" и други организации от групата „Лукойл“ в страната. От 17 ноември 2025 г. всички правомощия на управителните органи на тези организации бяха прехвърлени на особения управител, напомня БГНЕС.




#"Лукойл"

