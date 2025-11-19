КТ "Подкрепа" готви протести: Реалният ръст на доходите догодина ще е отрицателен

Отправянето на половинчати политики не води до нищо добро. Това отбеляза Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа", за предвидения държавен бюджет за следващата година.

"Инфлацията към момента е 5.3 %. Ако добавим и предложението за промяна на осигурителната вноска, плюс инфлацията, която се очаква за следващата година, реалният ръст на доходите става отрицателен. Това не е добре за никой. Знаем, че ще влизаме в еврозоната, знаем кризата с горивата, която в момента тече и ще доведе до още инфлация. Няма как да приемем цялото това нещо. Няма как да приемем, че сме съгласни с 5% увеличение, които са доникъде", коментира той анонсираното намерение за увеличение на разходите за персонал за 2026 г. с 5%.

Допълнителното материално стимулиране, което се раздава на определени администрации, е въпрос на избор на началниците. Грешно е всички да се слагат под един калъп. В голяма част от администрациите средните работни заплати са около 1500-1600 лева".

Най-голямо е напрежението тази година в сектор "Земеделие и гори" и секторите, които касаят държавната администрация, обясни той пред БНР.

"Чакаме да видим какво решение ще вземе и медицинската федерация във връзка с работните заплати".

Синдикатите са решени да проведат протести, с които да изразят несъгласието си от предвидените параметри в Бюджет 2026. Те ще започнат със сектор "Земеделие".

"Администрацията също ще стачкува. Протестите ще бъдат предупредителни. Ще очакваме между първо и второ четене да се предприемат някакви действия и НС да намери решение".

Кацарчев коментира и предвидения бюджет за следващата година на Държавното обществено осигуряване.

"Имаме критики по отношение на осигурителната вноска. Съществено важно е, че се качва минималният и максималният осигурителен доход. Съответно се качват задълженията на работещите да плащат малко повече пари. В същото време имаме замразяване на част от осигурителните плащания".

Той анализира и идеята да се узаконят коледните и великденските добавки за пенсионерите и да им се дават редовно.

"Те могат да се раздават през НОИ, но това е социално подпомагане и би трябвало сумата да се намира в Министерството на труда и социалната политика. Добра идея е да се узаконят подобен вид плащания".

