ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще разглежда делото срещу Благомир Коцев

Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими за престъпен сговор, поискани подкупи и за принуда. Това реши Върховният касационен съд, който беше сезиран от Софийския градски съд къде да се гледа делото, предаде бТВ.

Основният мотив на Софийския градски съд беше, че няма данни за участие в престъпния сговор на лице с имунитет, каквото е обвинението.

В разпореждането си съдия Снежана Апостолова казва, че след като отсъства обвинение срещу лице с имунитет, не се налага делото да се разглежда от съд със специална компетентност.

Освен това всички петима подсъдими са от Варна, а 25 от общо 28-те свидетели също са от Варна.