Руски шпионски кораб е установен в британски териториални води северно от Шотландия. от кораба са насочили лазери, за да разсеят пилотите на разузнавателни самолети, наблюдаващи дейността му, заяви британският министърът на отбраната Джон Хили.

Това е вторият път рамките на година, когато шпионският кораб "Янтар" е навлязъл във водите на Обединеното кралство.

"Корабът е предназначен за събиране на разузнавателна информация и картографиране на нашите подводни кабели. Моето послание към Русия и към Путин е следното: "Виждаме ви. Знаем какво правите. И ако "Янтар" тръгне на юг тази седмица, ние сме готови", каза Хийли пред журналисти, цитиран от BBC (Би Би Си).

Какво се знае за "Янтар"

Хийли уточни, че корабът е част от руския флот, предназначен да изложи на риск подводна инфраструктура.

"Това не е просто военноморска операция. Част е от руска програма, ръководена от това, което те наричат ​​Главна дирекция за дълбоководни изследвания. Тя е проектирана за наблюдение в мирно време и саботаж при конфликт", каза още военният министър.

Великобритания е готова да отговори

Министърът на отбраната издаде предупреждение през януари спрямо плавателния съд на Русия, след като беше забелязан във водите на Обединеното кралство.

За първи път обаче екипажът използва лазери за заслепяване на пилоти на Кралските военновъздушни сили.

Хийли определи тези действия като "изключително опасни". По негова заповед са променени правилата за действие на Кралския флот, за да може той да следи по-отблизо "Янтар".

"Имаме готови военни варианти, в случай че "Янтар" промени курса си. Няма да ги разкривам, защото това само дава коз на Путин", каза той.

Министерството на отбраната е подложено на критики от комисия от депутати , че прекалено разчита на американските отбранителни ресурси и не е подготвено да защитава Обединеното кралство и нейните отвъдморски територии от военно нападение, пише "Труд".